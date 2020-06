Vaccin inactivé contre la COVID-19 : Un essai clinique de phase 3 à l’échelle internationale entamé

Le candidat vaccin inactivé contre le COVID-19 de la Chine a entamé son essai clinique de phase 3 à l'échelle mondiale aux Emirats arabes unis, selon China National Biotec Group (CNBG), le développeur du vaccin. L'essai clinique a été officiellement lancé après qu'un accord de coopération a été signé mardi, lors d'une vidéoconférence tenue conjointement à Pékin, Wuhan et Abou Dhabi, a indiqué la société, ajoutant que c'était la première fois qu'un vaccin développé par la Chine réalisait un essai clinique de phase 3 au niveau international. Le CNBG coopérera avec le Groupe 42 (G42), une entreprise d'intelligence artificielle et de cloud computing basée à Abou Dhabi, pour l'essai clinique. Ils coopéreront également à la production localisée du vaccin. Le vaccin inactivé développé par l'Institut des produits biologiques de Wuhan dépendant du CNBG a achevé ses essais cliniques de phase 1 et 2 en Chine. Les résultats ont révélé un bon bilan de sécurité, aucun cas grave d'effets indésirables n'ayant été constaté dans les essais cliniques. Les receveurs du vaccin inoculé en deux injections selon des procédures et des doses différentes ont tous produit des taux élevés d'anticorps. Concernant ceux qui ont reçu deux injections à un intervalle de 28 jours, le taux de séroconversion des anticorps neutralisants a atteint 100%.