Oran : Ana Djazaïri, nouveau spectacle de Mohamed Mihoubi

Un nouveau spectacle intitulé «Ana Djazaïri» (je suis algérien) a été monté à Oran pour être diffusé en ligne le 5 Juillet prochain à l'occasion de la célébration de la Fête de l'indépendance nationale et de la jeunesse, a-t-on appris mercredi de l'auteur et comédien Mohamed Mihoubi. La nouvelle production est le fruit d'une collaboration avec la direction de la Maison de la culture d'Oran, a précisé Mihoubi, également président de l'association culturelle locale «El-Amel». «Ana Djazaïri» consiste en un one-man-show écrit et interprété par Mihoubi qui campe le rôle d'un jeune Algérien en quête de solutions pour son avenir dans son propre pays après avoir tenté de s'établir à l'étranger.

La collaboration avec la Maison de la culture d'Oran s'étend aussi à l'animation de conférences virtuelles dédiées notamment au texte théâtral, à la mise en scène, à l'improvisation et à l'interprétation. L'association «El-Amel» est implantée au centre culturel «M'barek El-Mili» où elle dispose d'une école de formation aux techniques théâtrales qui accueille chaque année plusieurs promotions de jeunes talents pour des stages sur l'improvisation, la gestuelle et l'élocution.

Les cours proposés aux jeunes amateurs se poursuivent sur les réseaux sociaux depuis l'entame de la période de confinement sanitaire imposé par le coronavirus Covid-19, a-t-on souligné.