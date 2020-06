Littérature : Les yeux de Mansour, de Ryad Girod, publié aux états-Unis

Le roman dans sa version traduite vers l'Anglais par Chris Clarke n'est pour le moment disponible à la vente qu'en format numérique alors que le livre en version papier est annoncé pour le 14 juillet prochain. Sorti en Algérie en 2018 aux éditions Barzakh, «Les yeux de Mansour» avait reçu le Grand Prix Assia Djebar du roman avant d'être publié en 2019 en France. Ce roman interroge notre époque à travers les yeux de Mansour, un «idiot magnifique», descendant de l'Emir Abdelkader qui perd progressivement ses capacités intellectuelles. Il vit en Arabie saoudite où il fait fortune comme d'autres expatriés avant que la maladie n'ait raison de son cerveau. Condamné à mort pour hérésie, Mansour, innocent et coupable à la fois, illustre la figure sacrificielle et convoque les grands maîtres soufis dans une longue marche funèbre relatée par son ami, et qui va d'une histoire d'amour atypique et innocente vers une mise à mort publique.