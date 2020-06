Arts plastiques : Exposition virtuelle, de Khaled Rochedi Bessaïh

L'artiste plasticien Khaled Rochedi Bessaih ouvre les portes de son atelier aux visiteurs pour dévoiler son processus de création et quelques-unes de ces peintures et sculptures à la faveur d'une exposition virtuelle publiée mercredi sur Internet par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc). Dans le cadre de son programme virtuel, l'Aarc a publié une immersion en vidéo dans l'univers de cet artiste autodidacte fasciné par l'univers figuratif du peintre italien Amadeo Modigliani (1884-1920) et l'ambiance des «années folles» (1920-1930) caractérisée par une intense activité sociale, culturelle et artistique dans le monde occidentale.

Formes étirées, visages sans regard ou déconstruits constituent l'essentiel de cette exposition qui puise son inspiration également dans masques propres au théâtre italien qu'il déconstruit pour réassembler des visages à la symétrie inversée ou en fragments évoquant un miroir brisé. Dans ces œuvres, Khaled Rochedi Bessaih reproduit souvent des modèles féminins occidentaux des années 1920 et en restant fidèle aux costumes et accessoires d'époque. Les toiles exposées au public sont en majorité issues de l'exposition «D'un univers à un autre» tenue en novembre dernier à la villa Dar Abdeltif à Alger. L'artiste présente également un échiquier géant avec des pièces sculptées inspirées de la mythologie, des films fantastiques et des contes de fées. Dans une vidéo, le plasticien évoque cette période exceptionnelle de confinement sanitaire imposée par la pandémie de coronavirus et qui aura été pour lui «une occasion de se consacrer pleinement à des projets de sculpture».