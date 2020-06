Il était une fois… «Les pierres écrites» : Témoignages de l’histoire multimillénaire de l’Algérie

Malheureusement et malgré les énormes progrès scientifiques réalisés à ce jour, il reste encore assez difficile de les dater exactement, bien qu’on soit arrivés à distinguer plusieurs périodes. Cité par Emile Demerghem (in «Le pays d’Abel», Gallimard 1960), le géographe et ethnologue Emile-Felix Gautier, auteur de «Le Sahara», «explique comment l’intense érosion éolienne a été combattue par la patine du temps. Celle-ci est un exsudat de la roche poreuse, une croûte de substances chimiques amenées à la surface par capillarité et fixées par l’évaporation ; l’oxyde de fer la colore en rouge sombre ou en noir. C’est ce qui donne cet aspect tragiquement infernal à certains déserts de pierres des «hammadas». Et c’est ce qui a conservé de façon si remarquable les gravures rupestres de certains rochers.

Dans l’Atlas saharien, poursuit E.-F. Gautier, «ce sombre verni, qui semble fait exprès pour les «pierres écrites», contraste avec le bel ocre clair des autres roches. Les sujets ne sont pas moins curieux. Eléphants, autruches, bubales, girafes, ânes sont représentés avec autant d’élégance que de vie. Les lions sont généralement le corps de profil, la tête de face et vous regardent comme à travers un gros masque. Les hommes ne sont pas néanmoins très nombreux et d’un art beaucoup moins sûr ; certains portent l’étui phallique attaché à la ceinture».

La description faite in situ par le géographe et ethnologue français est des plus détaillées, c’est le moins qu’on puisse dire. Pratiquement toutes les représentations de la faune existant l’époque ont été passées en revue. La symbolique qui en émane a ainsi fait l’objet de son interprétation. Qu’on en juge plutôt à travers les extraits de commentaires ci-après : «C’est le bélier casqué ou bélier à disque solaire qui est la figure la plus mystérieuse. Sa tête, au-dessus d’un large collier, est surmontée de ce cercle étrange pourvu parfois d’appendices uréiformes et tenu par des brides sous le menton ; elle ne se laisse pas oublier ; elle a quelque chose de bizarre, de cocasse et d’un peu d’effrayant. Et E.-F. Gautier de conclure sa description : «A la fois victime et divinisé, ce bélier est évidemment bien antérieur au mouton de l’aïd musulman. On peut le rapprocher de diverses figures égyptiennes antiques. Mais quel est le prototype ou quelle est la source commune ?»

Pour sa part, M. Balout hésite… Quant à M. Vaufrey, il penche, mais avec beaucoup de prudence, pour les affinités égyptiennes supposant une unité néolithique nord-africaine. Les poteries, le silex et les gravures ne répondent d’ailleurs pas toujours de la même façon aux sollicitations des historiens. Telles sont les premières descriptions des gravures et peintures rupestres du Sahara algérien : une véritable bibliothèque ouvrant sur l’histoire multimillénaire de l’Algérie.

(*) D’après Emile Dermenghem in «Le pays d’Abel» 1960 et E.-F. Gautier in «Le passé de l’Afrique du Nord», 1942.

Kamel Bouslama