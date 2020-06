Brésil : Début de test d’un vaccin britannique

Le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie du nouveau coronavirus, a commencé à tester un vaccin développé par l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, ont rapporté mercredi des médias.

Le Brésil devient ainsi le premier pays à effectuer des tests sur l'Homme, en dehors du Royaume-Uni, pour vérifier l'efficacité de ce vaccin. Le vaccin développé par l'Université d'Oxford sera testé sur un groupe de 2.000 personnes, avait indiqué un communiqué de l'Université fédérale de Sao Paulo (Unifesp).

Le vaccin a été approuvé par l'Agence nationale brésilienne de surveillance de la santé et les tests seront effectués à Sao Paulo sur des volontaires en bonne santé qui sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, étant les plus exposés à la contamination. Selon Unifesp, les résultats des tests seront essentiels pour l'homologation du vaccin au Royaume-Uni, prévue pour la fin de cette année et qui dépendra de la conclusion des études réalisées dans tous les pays participants.