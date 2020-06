Thaïlande : Tests cliniques d’un vaccin en octobre

Une équipe de recherche thaïlandaise pourrait commencer des tests cliniques sur l'homme d'un vaccin Covid-19 dès octobre prochain, a annoncé le ministre thaïlandais de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Suvit Maesincee. Le ministre a annoncé cette avancée avec des essais cliniques sur l'homme après que des tests sur des singes ont montré des résultats encourageants. «Après les premières injections sur des singes, le 23 mai dernier, d'un vaccin de type ARNm, tous les primates sont restés en bonne santé et n'ont subi aucun effet secondaire. Nous avons également constaté une augmentation de la quantité d'anticorps dans leur sang», a déclaré M. Suvit. Le vaccin est développé conjointement par des experts du Centre d'excellence en recherche et développement sur les vaccins de l'Université de Chulalongkorn, du National Vaccine Institute et du Département des sciences médicales. D'autres institutions de recherche du pays développent également des vaccins dans des projets indépendants, et certaines réalisant déjà des tests sur les animaux. «Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha a mis en place une stratégie qui consiste à garantir que les vaccins produits localement profitent aux Thaïlandais en premier lieu avant de les exporter à l'étranger si le développement est réussi», a tenu à préciser le ministre thaïlandais.