Déclaration finale du Symposium sur le Sahara occidental : Appel solennel à la reprise du processus onusien

Les participants au symposium politique, intitulé «Règlement du conflit au Sahara occidental: un an après la démission de l'Envoyé des Nations unies Horst Köhler», ont appelé mercredi à la reprise des négociations entre le Maroc et le Front Polisario, exhortant le SG de l’ONU à hâter la désignation d’un Envoyé personnel pour le Sahara Occidental. Dans la déclaration finale sanctionnant ce symposium, par visioconférence, qui a vu la participation entre autres de l'ambassadeur sahraoui en charge de l'Europe et de l'Union européenne, M. Oubi Bouchraya Al-Bashir, du président de l'EUCOCO, Pierre Galand, du président du Comité algérien pour la solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS) M. Said Ayachi, et l'avocat du Polisario devant les tribunaux européens, M. Gilles Dover, et l'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, M. Francesco Bastagli, un appel solennel a été lancé au chef de l’ONU pour désigner dans les plus brefs délais un nouvel émissaire pour ce territoire non autonome, en vue de relancer les négociations à l’arrêt depuis la démission de Horst Köhler en mai 2019. Les participants ont souligné l’importance de l’application effective du droit à l’autodétermination, et de la libération des prisonniers politiques.

Les intervenants ont condamné les actions déstabilisatrices de Rabat pour se soustraire de ses obligations internationales et faire ralentir le processus de décolonisation du territoire du Sahara occidental, rappelant au gouvernement espagnol ses responsabilités de mettre fin à la colonisation et de reconnaitre le droit inaliénable des sahraouis à bâtir leur Etat tel qu’affirmé par l’Union africaine. Dans le même contexte, les intervenants ont dénoncé la position de la commission européenne à l’égard de ce conflit qui oppose le Front Polisario au Maroc, lui exigeant le respect des décisions pertinentes de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur les accords de partenariat liant l’Union européenne et le Maroc, et rappellent une fois encore que les décisions de la CJUE sur ce conflit spécifient que le Maroc et Sahara Occidental sont deux territoires distincts et séparés.

Réaffirmant leur soutien aux revendications légitimes du peuple sahraoui, les participants ont souligné l’urgence pour le Conseil de sécurité de l’ONU de remplir ses promesses quant à la décolonisation du Sahara Occidental. À ce titre, le mouvement de solidarité a déclaré sa détermination de poursuivre son action à l’international en vue de mobiliser les soutiens à l’autodétermination du peuple sahraoui au moment où l’Afrique commémore la fin du colonialisme.