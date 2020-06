Mostaganem : Récupération de trois oiseaux protégés

La première opération a eu lieu lors d'une patrouille de contrôle régulier effectuée par des agents forestiers près de douar «Mactaa» à proximité de la zone humide classée dans le cadre de la convention internationale Ramsar, située dans la commune de Fornaka (ouest de Mostaganem). Au cours de la patrouille, une personne a été arrêtée en flagrant délit de possession et de transport d'un animal protégé, à savoir la buse.

La deuxième opération a eu lieu lors d'une patrouille conjointe entre des agents forestiers de Sidi Ali et d'éléments de la Gendarmerie nationale, qui a permis l'arrestation d'une personne en possession d'un faucon crécerelle, utilisé en braconnage.

Deux procès-verbaux ont été dressés pour infraction au décret exécutif n 235-12 qui fixe la liste des espèces animales non domestiques et protégées et la loi 04-07 relative à la chasse et déférées devant la justice.

Les oiseaux récupérés ont été remis au parc zoologique de «Mosta Land» de Mostaganem, a-t-on indiqué. Par ailleurs, un perroquet a été découvert sur le toit d'une maison dans le vieux quartier de Tijditt au centre-ville de Mostaganem et a été remis à la Conservation des forêts

Après un examen effectué par un vétérinaire, l'oiseau a été relâché au mont de Djebel Diss au nord de la ville, a-t-on fait savoir.