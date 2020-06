Lutte du peuple sahraoui : «Solidarité internationale permanente»

La solidarité internationale «active» et «agissante» soutiendra en permanence les Sahraouis dans leur lutte légitime pour l’indépendance et l’autodétermination, a déclaré, mercredi, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), M. Saïd Ayachi. Ce dernier a passé en revue le rôle et les actions du mouvement international de solidarité avec le peuple sahraoui, citant notamment le cas du Cnasps. «Il est évident que dans leur lutte, les Sahraouis ne sont pas seuls, comme l’étaient dans le passé les Algériens, Sud-africains, Angolais et autres mouvements de libération», a-t-il indiqué, assurant que «la solidarité internationale active et agissante les soutiendra en permanence. Toutes les femmes et hommes épris de justice et de liberté les accompagneront jusqu’à la victoire finale».

À ce titre, le président du Cnasps a rappelé que la position de l’Algérie concernant la question sahraouie «n’a pas changé d’un iota depuis 1963». Cette position «constante», découle, pour lui, de deux principes majeurs. Le premier étant, dit-il, «sa fidélité aux principes directeurs de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie s’opposant à toute forme de colonisation, d’occupation ou d’exploitation».

Le deuxième référent c’est, bien entendu, son respect du droit international, notamment le droit des peuples coloniaux à l’autodétermination et à disposer d’eux-mêmes consacré dans un texte des Nations-unies (Résolution 1514 du 10 décembre 1960). L’intervenant a noté, en outre, que c’est sur cette «base immuable que l’Algérie s’est trouvée naturellement engagée, Peuple et Gouvernement, aux côtés des Sahraouis dans leurs revendications légitimes à décider librement de leur destin».

Cet engagement de l’Algérie, insiste M. Ayachi, «n’est pas pour étonner puisque cela a déjà été le cas peu d’années auparavant pour 17 mouvements de libération africains et non africains, luttant pour leur indépendance et leur liberté». «Ils ont tous trouvé sans exception aide et assistance multiformes auprès de l’Algérie dans leur juste combat. Il en a été de même pour le Front Polisario, représentant unique et légitime du peuple Sahraoui», a-t-il ajouté, lors de ce symposium politique organisé par la Coordination européenne de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco). Parce-que, il s’agit là, soutient-il, «d’un combat légitime. Leurs revendications sont justes et conformes à la légalité internationale et confortées chaque année par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de la quatrième Commission des Nations unies».



Algérie, plus de 40 ans d’appui institutionnel



La République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) proclamée en 1976, a été reconnue dès lors par le Gouvernement algérien. «Une aide institutionnelle s’est peu à peu mise en place entre les deux Etats dans divers domaines», a-t-il ajouté. Parallèlement à cette assistance institutionnelle, s’est développée spontanément, dès 1975, «une solidarité fraternelle populaire algérienne» en direction des Sahraouis, «unissant toutes les catégories socioprofessionnelles de la société civile algérienne, qui se sont rassemblées dans le CNASPS», a-t-il dit. Au fil du temps le Comité est devenu l’émanation du soutien populaire algérien à la lutte du peuple sahraoui.

C’est via ce canal, soutient-il, que «s’exprime la solidarité avec les Sahraouis». Unissant leurs efforts et leurs moyens, les acteurs de la solidarité permettent, d’après lui, au Cnasps d’organiser annuellement au bénéfice des Sahraouis «des activités culturels, sociopolitiques et d’autres actions à titre humanitaire». L’on citera à titre d’exemple, l’organisation chaque année d’une université d’été pour les cadres du Front Polisario et de la RASD. Outre l’organisation de semaines de solidarité, selon la conjoncture, est organisée chaque année (sauf empêchement) une conférence internationale sur «Le droit des peuples à la résistance : le cas du peuple Sahraoui» qui réunit des participants de toutes catégories venant du monde entier.