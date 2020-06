ONA : Sensibilisation sur les maladies à transmission hydrique

Dans une déclaration à l’APS, la chargée de l’information auprès de l’ONA, Mme Meriem Ouyahia a indiqué que "même si l’ouverture de la saison estivale n’a toujours pas été annoncée par les pouvoirs publics du fait du Covid-19, l’ONA a veillé au lancement de cette campagne de sensibilisation pour conscientiser les citoyens au sujet des différents dangers des maladies à transmission hydrique qui se propagent notamment en été. Le but étant de préserver la santé publique".

L’ONA a pour mission d’œuvrer à la prévention de ces maladies en se débarrassant des eaux usées aux fins de préserver aussi bien la santé publique que les ressources écologiques ou encore les eaux de surface et souterraines, a-t-elle précisé. Et d’ajouter, l’Office exploite des techniques adaptées pour la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées, à travers d’importantes structures d’assainissement dont des collecteurs, des canalisations, des stations de pompage ou d’assainissement et qui nécessitent un contrôle périodique. Le citoyen peut, à travers certains gestes et comportements négatifs, être à l'origine de la survenue de graves dysfonctionnements dans les structures hydriques publiques comme le branchement anarchique des canalisations qui, souvent, entraîne un mélange de l’eau potable avec l’eau usée, stagnation des eaux usées, odeurs nauséabondes, prolifération des moustiques, etc), des facteurs majeurs favorisant la dégradation du cadre de vie et la prolifération des maladies, a déploré la même responsable.

L'ONA s'attache à sensibiliser et encourager le citoyen à contribuer aux efforts de lutte contre les maladies à transmission hydrique.

Relevant que certaines maisons, notamment dans les zones rurales et les zones enclavées recourent à l'emploi de l'assainissement individuel, Mme Ouyahia a mis l'accent sur l'impérative conception de ce type d'assainissement conformément à des règles techniques fixées tout en le soumettant à un entretien continu, en vue d'éviter la pollution de l'environnement et des nappes phréatiques.

Dans l'objectif de sensibiliser davantage le citoyen aux risques découlant de ces pathologies, poursuit-elle, l'ONA attache du prix à l'intensification des moyens de communication, à travers l'élargissement des opérations de placardage d'affiches et de diffusion de publications de sensibilisation et de vidéos, en vue d'expliquer les modes de raccordement au réseau d'assainissement ainsi que le mode d'utilisation et d'entretien de la fosse septique.

Organisme placé sous la tutelle du ministère des Ressources en eau, l'ONA est un établissement public national à caractère industriel et commercial (E.P.I.C), créé par décret exécutif N 01-102 du 21 avril 2001. L'ONA se charge actuellement de la gestion du réseau d'assainissement long de 53.210 km à travers 1.148 communes réparties au niveau de 44 wilayas et dispose de 154 stations d'épuration et de 502 stations de relevage.