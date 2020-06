Affaire SOVAC : Oulmi et Ouyahia écoppent de 10 et 12 ans de prison ferme

La présidente de l’audience chargée de l’examen du dossier a rendu le verdict en présence des accusés en détention dont Khider, le frère de Oulmi qui a été condamné à une peine de 7 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de dinars.

Le tribunal a également ordonné son placement sous mandat de dépôt dans une autre affaire de blanchiment d’argent et transfert illégal de fonds vers l’étranger. L’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, a été condamné à 3 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars. Même peine prononcée contre l’ex-PDG du CPA, Omar Boudiab.

Le tribunal a également prononcé des peines de deux ans de prison, dont une année en sursis assortie d’une amende de 200.000 DA contre des cadres du même ministère et du CPA, membres de la commission des crédits et de la commission technique.

Deux autres anciens cadres à savoir Abdelkrim Mustapha (en détention provisoire) et Fouzi Djenaoui ont bénéficié de la relaxe.

La plus lourde peine a été prononcé par contumace contre les accusés en fuite, soit 20 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA à l’encontre de l’ancien ministre de l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb, l’épouse de Mourad Oulmi, Fatiha Ould Moussa, et l’homme d’affaires, Amine Djerbou. Un mandat d’arrêt international est lancé à leur encontre.

Le tribunal a également ordonné la confiscation des fonds bancaires et des fonds indûment octroyés en avantages du PDG de SOVAC et ceux au nom d’Ouyahia et de Bouchouareb.



Récupération des biens d’Ouyahia et de Bouchouareb



Le tribunal a retenu la demande du ministère de l’Industrie concernant sa constitution comme partie civile mais a rejeté les demandes de dommages et intérêts par dinar symbolique. Par ailleurs, les personnes morales, soit les sociétés mises en cause, ont été condamnées à une amende de 32 millions de DA. En outre, Ouyahia, Yousfi, Bouchouareb et l’ex-PDG du CPA, Omar Boudiab, doivent payer la somme d’un million de dinars au Trésor public, pour le préjudice causé, alors que Oulmi Mourad, son conjoint et son frère Khider, ainsi que l'accusé Djerbou Amine et les sociétés morales sont condamnés à verser, au titre de dommages et intérêts, un montant de 225 millions de DA au Trésor public.

Neïla Benrahal