Réunion du Groupe des 22 : Une étape charnière dans la lutte contre le colonialisme

La réunion du Groupe historique des 22, dont est célébrée cette année le 66e anniversaire, a été une étape «charnière» et «décisive» dans l'Histoire de l'Algérie et la lutte de son peuple contre le colonialisme français brutal, a déclaré, hier à Alger, le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigha.

Dans une déclaration à la presse en marge d'un colloque organisé par le Centre d'études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN 54) à l’occasion de cet anniversaire, M. Rebigha a indiqué que «ce rendez-vous a été une étape charnière sur la voie de l'émancipation du joug du colonialisme» et qu’il avait été «l'aboutissement de luttes ayant façonné des jeunes qui ont pris à bras le corps le processus de libération». Le rôle du ministère des Moudjahidine consiste justement à marquer les événements phares de l'Histoire de notre pays et glorifier les symboles nationaux et la Révolution en vue de maintenir le lien entre les générations pour la préservation de la mémoire collective, a-t-il précisé affirmant que «l'Algérie Nouvelle a besoin d'un modèle vivant et efficace pour transmettre ce message». Il a fait savoir que plusieurs documentaires audio-visuels ont été réalisés sur la guerre de Libération nationale pour atteindre cet objectif.

Les actions et démarches de jeunes Algériens mus par le patriotisme et les idées révolutionnaires libératrices, au début des années 1950, ont donné lieu à la constitution du Groupe historique des 22, réuni pour la première fois le 24 juin 1954 au domicile du militant Elias Derriche à El Madania (Clos-Salembier) à Alger. Une réunion présidée par le chahid Mustapha Ben Boulaid, tandis que Mohamed Boudiaf avait été chargé de la rédaction et de la lecture du rapport général. Après les débats, le Groupe avait conclu à l’unification des rangs des militants, au soutien de la position du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA) en œuvrant dans le cadre de ses trois objectifs : Révolution, Unité et Action et au déclenchement de la guerre de Libération fixé à une date ultérieure. Le Groupe avait adopté l’idée de l’action armée comme seule solution pour recouvrer la souveraineté de l’Algérie.

La réussite du Groupe des 22 avait permis la constitution du Groupe des 6 qui s’était réuni plusieurs fois à Alger entre le début du mois d’août jusqu’à la dernière rencontre en date du 23 octobre 1954 au domicile du militant Mourad Boukechoura.

Ces réunions avaient été consacrées aux grands axes de la Révolution algérienne et une fois les préparatifs ficelés, le premier coup de feu annonçant le déclenchement de la guerre de Libération a été tiré le 1er Novembre 1954.