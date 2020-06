Décès de Hocine Senoussi : condoléances du chef de l’état à la famille du défunt

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid et colonel à la retraite Hocine Senoussi, décédé mardi des suites d'une longue maladie, a indiqué hier la présidence de la République, dans un communiqué. Le Président Tebboune a loué «les qualité du défunt et son combat lors de la guerre de Libération, priant Allah le Tout-Puissant de l'accueillir en Son vaste paradis».

Cimetière d’El-Alia

Inhumation du colonel Hocine Senoussi

Le colonel à la retraite de l'Aviation algérienne et membre du ministère des Liaisons générales (MALG), Hocine Senoussi, décédé mardi à l'hôpital Ain Naadja d'Alger des suites d'une longue maladie, a été inhumé hier au cimetière d'El-Alia, à Alger. Les obsèques se sont déroulées en présence notamment du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, du conseiller à la Présidence de la République, Abdelhafidh Allahoum, de l'ancien ministre de l'Intérieur, Dahou Ould Kablia, président de l’Association des anciens du ministère de l’Armement et des Liaisons générales (MALG), de moudjahidine ainsi que de ses proches. M. Zitouni a indiqué, au terme de ses obsèques, que le défunt était de ceux qui ont contribué à la gloire et à la stabilité de l'Algérie ainsi que les artisans de son histoire.