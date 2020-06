Prime de solidarité scolaire : Réception des dossiers des bénéficiaires avant décembre

Le ministère de l'Éducation nationale a ordonné aux directeurs d’établissement de suivre de près, dès la première semaine de la rentrée scolaire, l’opération d'attribution de la prime de solidarité de 5.000 DA et la remise des manuels scolaires aux élèves nécessiteux.

Le département d’Ouadjaout a fixé la date butoir du 30 novembre comme dernier délai pour la réception des dossiers, appelant les associations de parents d’élèves à participer à cette opération, pour exhorter les parents à soumettre leurs dossiers dans les délais.

Les directeurs d’établissements de l’enseignement secondaire, moyen et primaire, ainsi que les inspecteurs de l'enseignement primaire, sont tenus, dans le cadre de cette opération, d’établir et d’actualiser les listes nominales des élèves bénéficiaires en se référant aux listes approuvées au cours de la dernière année scolaire, après avoir radié les élèves qui ont quitté l’école et ceux transférés vers un autre établissement, et ce dès la tenue des conseils de classes.

La tutelle souligne également la nécessité d'une coordination entre les établissements, pour éviter de répéter les noms des élèves dans plusieurs listes et demande, par conséquent, que chaque établissement prépare des listes préliminaires des élèves ayant bénéficié de la subvention au cours de la dernière année scolaire et les transférer avec leurs dossiers à l’établissement d’accueil, après l’annonce des résultats des examens officiels et la tenue des conseils de classes.

Aussi, le ministère de l’Éducation nationale invite les responsables des établissements à préparer, en coordination avec les inspecteurs de l'enseignement primaire, les listes des nouveaux élèves inscrits en première année primaire concernés par la prime en question, en attendant l’établissement définitif des listes. Compte tenu de l'importance de cette opération, les directeurs d'établissement sont appelés à suivre personnellement l’opération de remise de cette prime.



Restitution des manuels scolaires prêtés aux élèves



Il est exigé également du personnel concerné d’entamer l’opération de distribution des manuels scolaires à titre gratuit aux élèves issus de familles démunies. Il est par ailleurs demandé aux directeurs d’établissement de récupérer les livres prêtés l’année passée aux élèves, pour en faire bénéficier les élèves admis aux classes supérieures.

Ces livres ont été prêtés contre un engagement du parent de l’élève de les préserver et de les restituer à la fin de l’année.

D'autre part, le ministère continuera à distribuer le manuel à titre gratuit et sous la forme en vigueur pour la cinquième année primaire, la quatrième année moyenne et toutes les classes du secondaire et compte poursuivre la distribution de nouveaux manuels sous forme de prêt pour les classes de première, deuxième, troisième et quatrième années primaires, ainsi que les classes de première, deuxième et troisième années moyennes. En ce qui concerne les livres des classes préparatoires, il est affirmé qu'ils sont vendus à tous les élèves, sans exception.

Salima Ettouahria