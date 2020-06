Parents d’élèves et syndicalistes : Le soulagement

Le Brevet de l’enseignement moyen pour l’année scolaire 2019/2020 est facultatif. «Nous avons accueilli avec un grand soulagement, cette décision», a déclaré le président de l’Organisation nationale des parents d’élèves. Contacté, Ali Benzina dit que l'organisation a appelé à l’annulation de cet examen depuis avril dernier, et affirme que cette décision, après une large concertation avec les experts et les spécialistes, constitue un grand soulagement pour les parents d’élèves. Selon l’intervenant, le caractère facultatif du BEM offre une seconde chance aux élèves qui n’ont pas eu la moyenne requise pour le passage au cycle secondaire. Concernant les élèves scolarisés qui n’ont pas obtenu la moyenne de 9/20 pour accéder au cycle secondaire, le ministère de l’Éducation nationale doit donner plus de détails sur les modalités et la date des inscriptions à cet examen.

Pour sa part, le coordinateur national du Syndicat national des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST) fait part de sa satisfaction de voir sa proposition prise en compte.

«La décision a été prise dans l’intérêt de l’élève, pour que la note du BEM n’ait pas d’influence négative sur la note d’un élève qui a déjà assuré son passage au lycée avec une bonne moyenne des deux premiers trimestres», souligne Meziane Meriane.

Il estime que ce sera l’occasion, pour les élèves qui n’ont pas assuré une moyenne pour passer au cycle secondaire, de décrocher une moyenne leur permettant de passer au lycée. «Mais cet examen ne doit pas demeurer facultatif, auquel cas on ne pourra ne pas maîtriser le nombre d’élèves qui vont passer le BEM», affirme-t-il.

Le risque existe de mobiliser des moyens financiers et humains, et avoir des classes vides. «Il faudra établir à l’avance les listes des élèves qui désirent passer cet examen», indique le coordinateur national.

Il insiste sur la nécessité d’ouvrir, dès à présent, les inscriptions pour les élèves qui ont la moyenne du passage et qui désirent passer le BEM pour une maîtrise des dépenses liées à l’organisation de cet examen.

Le porte-parole du Cnapest, Messaoud Boudiba, indique de son côté que cette décision répond aux préoccupations des élèves, des parents et des partenaires sociaux, et va lever les tensions ressenties pas les élèves durant cette période.

«Cela permettra d’assurer une meilleure préparation pour la prochaine rentrée scolaire. Ce sera une mission difficile pour les enseignants», admet-il, soulignant que le fait de donner un caractère facultatif à l’examen du BEM constitue une mesure d’apaisement dans cette situation exceptionnelle.

De son côté, un membre du bureau national de l’Association nationale des parents d’élèves a exprimé sa grande satisfaction quant à cette décision à laquelle son organisation a appelé. «Nous avons adressé une lettre au président de la République, pour exprimer les inquiétudes des parents d’élèves subissant une pression psychologique», confie-t-elle.

Elle précise que cette décision assure une équité à l’ensemble des élèves, dans la mesure où il est possible pour ceux qui ont obtenu la moyenne de passer les épreuves et de disposer du diplôme.

Kamelia Hadjib