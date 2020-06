Des Universitaires s’expriment : «Ouvrir un large dialogue national»

Les participants à une conférence intitulée «La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, entre analyse et débat» ont appelé, mardi dernier à partir d’Ouargla, à ouvrir un «large dialogue national» pour garantir une Constitution consensuelle.

L’universitaire Mohamed Khemis a estimé que «l’ouverture d’un large et profond dialogue national sur la mouture de la Constitution, impliquant toutes les catégories sociales, permettra d’atteindre les attentes formulées et d’ouvrir la voie à l’élaboration d’une Constitution consensuelle».

«La réforme radicale du système politique demeure une revendication populaire qu’il appartient de renforcer dans le cadre de la nouvelle Constitution», a indiqué l’intervenant, ajoutant que «la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution constitue le premier atelier dans le programme global de la réforme politique pour édifier un Etat de droits et de libertés».

L’universitaire Mohamed Tahar Guezziz a mis l’accent, pour sa part, sur les axes retenus à la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, dont la constitutionnalisation de la protection des symboles de l’Etat et de l’identité nationale.

Il a, à ce titre, mis en avant l’importance d’accorder, dans la nouvelle Constitution, tout l’intérêt voulu aux collectivités locales qui assument la principale responsabilité du développement. Initiée par l’assemblée populaire (APW) de la wilaya d’Ouargla, cette conférence a permis aux participants, des enseignants de l’université Kasdi-Merbah, des chouyoukh des zaouïas, des membres de la famille révolutionnaire et des représentants de la société civile, de passer en revue et d’enrichir les six axes retenus à la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution.