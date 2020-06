Salima Souakri, secrétaire d’état chargée du sport d’élite : «Plusieurs importants rendez-vous nous attendent»

La nouvelle secrétaire d'État, auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du Sport d'élite, Salima Souakri, a pris ses fonctions, hier, au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) à Alger, en remplacement de Noureddine Morceli, et ce en présence du ministre Sid Ali Khaldi et des cadres du secteur.

«Je présente mes remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance placée en ma personne, et je souhaite réussir dans cette mission et honorer ainsi cette confiance pour être à la hauteur de la responsabilité», a déclaré la nouvelle secrétaire d'État. «Je remercie également mon frère Noureddine Morceli pour le travail accompli durant les mois précédents», ajoute Mme Souakri.

«Je réitère mon engagement à œuvrer avec le ministre Khaldi pour la promotion du sport algérien, en général, et du sport d’élite, en particulier, d'autant que plusieurs importants rendez-vous nous attendent, dont les jeux Olympiques (JO) à Tokyo en 2021 et les jeux Méditerranéens à Oran en 2022», a-t-elle souligné. «Notre mission consiste à consacrer la solidarité afin de promouvoir le sport d’élite et le sport en général, et j’aimerais bien apporter un plus», a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Noureddine Morceli a indiqué avoir «travaillé dans des conditions difficiles, en raison de la propagation de la Covid-19», adressant ses remerciements au Président de la République et au Premier ministre, pour la confiance dont il a été investie. «Nous avons travaillé et consenti des sacrifices, 6 mois durant, et nous sommes fiers de ce qui a été accompli, en dépit des difficultés», a-t-il affirmé, ajoutant : «Nous avons effectué 120 activités entre l'accueil des athlètes, les sorties et les distinctions, durant une délicate période», a-t-il soutenu. «Je souhaite succès et réussite à l’ancienne championne Salima Souakri dans sa nouvelle mission et au sport algérien en général, et nous sommes toujours présent pour être au service de la patrie et du sport algérien». Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a exprimé sa gratitude pour la confiance renouvelée en sa personne, par le président de la République, déclarant : «Je réitère mon engagement d'œuvrer sans relâche pour la promotion de la jeunesse et le développement du sport, comme je présente mes remerciements au champion Noureddine Morceli avec qui j'ai eu un grand honneur de travailler durant plusieurs mois, lors desquels j'ai perçu en lui une grande compétence et un amour incommensurable pour l'Algérie.»

«Je tiens également à présenter mes sincères félicitations à ma collègue Salima Souakri, pour sa nomination méritée qui vient en consécration d'un long et brillant parcours sportif riche en actions menées sur le terrain au service du sport, en général, et de la femme, en particulier. Nous travaillerons la main dans la main pour la promotion de la jeunesse et des sports à un haut niveau, de manière à répondre aux aspirations», a-t-il poursuivi.