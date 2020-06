Samir Chaâbna, ministre délégué chargé de la communauté nationale à l’étranger : «Des efforts colossaux ont été consentis»

Samir Chaâbna a pris, hier à Alger, ses fonctions de ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Communauté nationale à l'étranger. Tenue au siège du ministère des Affaires étrangères, la cérémonie d'installation s'est déroulée en présence de l'ex-secrétaire d'État, chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, M. Rachid Beladhane, et de plusieurs responsables et cadres du ministère. Dans une déclaration, M. Chaâbna a tenu à remercier son prédécesseur. «Je tiens à remercier mon frère et mon collègue, nous avons eu plusieurs entretiens et conversations très instructifs au terme desquels j'ai beaucoup appris», a indiqué M. Chaâbna. «Je tiens à le remercier pour ses efforts colossaux qu'il a fourni au cours de son exercice», a-t-il ajouté. À cette occasion, M. Beladhane a, de son côté, exprimé «les souhaits de réussite au nouveau ministre délégué». Il a indiqué, à ce titre, que «M. Chaâbna, par son activité et son expérience auprès de la communauté algérienne établie à l'étranger, est à même de connaître les préoccupations et les problèmes de notre communauté à l'étranger». Samir Chaâbna, ancien journaliste, est député (Front El-Moustakbal), pour la région sud de la France (Zone-2 Marseille) et membre de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée populaire nationale.