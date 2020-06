Abdelhamid Hamdani, ministre de l’Agriculture et du Développement durable : «Garantir la sécurité alimentaire»

Abdelhamid Hamdani a pris, hier à Alger, ses fonctions de ministre de l’Agriculture et du Développement durable, en remplacement de Chérif Omari. La passation de pouvoir s’est déroulée au siège du ministère de l’Agriculture.

Abdelhamid Hamdani a remercié le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance placée en sa personne.

Il compte relever les défis de l’heure en cette période difficile. Hamdani a assuré de son engagement à répondre aux doléances des professionnels dans les plus brefs délais.

Rappelant qu'il est issu du secteur, Hamdani a insisté sur le fait que le développement de l’agriculture et la sécurité alimentaire exigent la conjugaison de l’ensemble des efforts, tenant à remercier son prédécesseur pour l’ensemble de ses efforts au service du secteur.

Omari a exprimé sa reconnaissance et sa fierté d’avoir eu l’honneur de servir le pays et le secteur stratégique de l’agriculture.

«Par nos contributions quotidiennes, nous sommes restés fidèles au serment des chouhada pour que l’Algérie vive plus forte», ajoute-t-il. Omari a également remercié le président de la République de lui avoir accordé sa confiance, et il a rendu hommage à l’ensemble des cadres du ministère et de l’ensemble des professionnels du secteur qui ne ménagent pas leurs efforts, et qui, par leur contribution, participe au développement de l’agriculture dans le but d’assurer la sécurité alimentaire.

«Ce secteur a relevé plusieurs défis, notamment lors de la crise sanitaire. Les professionnels ont travaillé sans relâche, ces dernières semaines, en prenant parfois des risques», a-t-il soutenu.

Sami Kaidi