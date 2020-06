Gouvernement : Un remaniement stratégique

Le remaniement du gouvernement, effectué par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, répond à l’impératif d’ajuster certaines missions de l’Exécutif et de consolider sa structuration autour de l’objectif d’une meilleure efficacité dans son action.

Par-delà le fait relevé par les experts et politologues le qualifiant de «tremplin de compétences», l’Exécutif «est désormais confronté à de nouvelles priorités stratégiques, qui sont certes intégrées dans son plan d’action, mais qui s’imposent désormais tels des défis de l’heure qu’il faudrait relever absolument», précise l’économiste Brahim Guendouzi, enseignant à l’université de Tizi Ouzou.

Il relève que le remaniement ministériel est profondément stratégique, eu égard aux nouveautés ayant accompagné cette décision. Il cite, en premier lieu, la dotation du domaine de la transition énergétique d’un département ministériel qui est également chargé du développement des énergies renouvelables.

«Le choix du Pr Chems Eddine Chitour à sa tête n’est pas fortuit», affirme notre interlocuteur. Et pour cause, «d’énormes problèmes, notamment d’ordre juridique, vont certainement surgir dans ce processus de transition énergétique inscrit au titre d’axe majeur dans le plan d’action du gouvernement. Vu sa maîtrise du dossier, le Pr Chitour est en effet ce profil le mieux indiqué pour apporter les solutions les plus adaptées et aller de l’avant dans la consécration des objectifs attendus dans ce domaine», affirme notre interlocuteur.

La seconde nouveauté se rapporte, dit-il, à l’industrie pharmaceutique, un domaine qui, à la faveur du dernier remaniement, se voit doté d’un ministère à part entière, au lieu d’un ministère délégué.

Ce qui est à même de certifier de la volonté des hautes autorités de dynamiser davantage l’industrie pharmaceutique «qui mérite d’être encouragée pour le bien-être des Algériens», souligne notre source.

Le secteur des statistiques est également doté d’un département ministériel, et, à ce propos, il convient de rappeler que les insuffisances en la matière ont été à maintes fois soulignées par le Président Tebboune, notamment lors de ses rencontres avec les responsables des médias nationaux.

«Disposer de statistiques actualisées sur divers domaines d’activité est élémentaire pour la prise de décision», indique l’expert Barhim Guendouzi. Il met aussi l’accent sur l’importance de scinder le domaine de l’énergie de celui des mines, et un département ministériel a été créé pour chacun de ses deux secteurs.

«L’Algérie est un pays qui dispose d’importantes ressources minières, et la création d’un ministère dédié à ce domaine d’activité permettra sans doute de faire évoluer les dossiers d’investissement aussi prometteurs les uns que les autres dans ce secteur. Le ministère de l’Énergie s’occupera, quant à lui, du développement énergétique, notamment sur le plan des exportations du gaz et du pétrole», indique notre source.

Il considère que la nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie, Aymen Benabderrahmane, au poste du ministre des Finances, obéit à l’objectif de solutionner toutes les contraintes d’ordre financier.

D’autre part, il ressort du dernier remaniement, la désignation de quatre ministres délégués auprès du Premier ministre qui ont pour mission d’assister Abdelaziz Djerad sur des dossiers précis, à savoir celui de la prospective, des micro-entreprises, de l'économie de la connaissance, des start-up et de la communauté nationale à l'étranger.

Karim Aoudia