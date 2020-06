Croissant-Rouge algérien : Des équipements médicaux remis à l’hôpital de Berrouaghia

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saida Benhabiles, a remis, hier à Médéa, un lot d’équipements médicaux à l’hôpital Benyoucef-Benkhedda, de Berrouaghia, à 25 km à l’est de Médéa, dans le cadre de l’aide apportée par le CRA dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Le lot d’équipements en question est composé de trois appareils d’électrocardiogramme (ECG), deux appareils de paramètres de surveillance des patients atteints du Coronavirus, un appareil respiratoire et des pauses seringues, qui vont étoffer les moyens de prise en charge des malades admis au niveau du service Covid-19 de cet établissement hospitalier qui couvre plusieurs communes du centre de la wilaya. Mille bavettes, confectionnées dans les ateliers du Croissant-Rouge de Médéa, ont été également remises par Mme Benhabiles au centre pénitencier de Médéa, en guise de contribution de la part du CRA dans les efforts de prévention contre le Covid-19.

En marge de cette opération, la présidente du Croissant-Rouge algérien a annoncé l’acquisition récente, grâce à des dons privés, d’une clinique médicale mobile auprès du complexe automobile de Tiaret, qui sera mise à la disposition des secteurs de la santé pour les consultations et soins médicaux de proximité. Revenant sur la participation du CRA dans la prévention contre la propagation du coronavirus, Mme Benhabiles a révélé que son organisme a livré, à la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) 500.000 bavettes et 20.000 kits pour les tests de dépistage, en sus des lots de bavettes et de combinaisons remis à différentes établissements hospitaliers du pays. Le CRA a assuré, durant la période de confinement, la distribution de pas moins de 250.000 colis alimentaires au profit des catégories les plus névralgiques de la société, a ajouté Mme Benhabiles qui a tenu a souligné la forte mobilisation et implication des donateurs privés dans ces actions de solidarité et d’entraide, lors de cette conjoncture difficile.