Aides-soignants : Améliorer les conditions de travail

Le syndicat national des aides-soignants a déposé le 15 juin dernier un préavis de grève pour aujourd’hui accompagné d’une plateforme de revendications adressée au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. N’ayant reçu aucune réponse, le syndicat a décidé de recourir au débrayage et appelle à ouvrir les portes de dialogue en vue de trouver les meilleures voies et moyens pour régler l'ensemble des problèmes prévalant dans le secteur. Les syndicalistes appellent à la révision du statut de la profession et à l’instauration d’un système de formation périodique et de promotion. Ils demandent également la révision de la grille des salaires et l'amélioration du pouvoir d'achat. Le syndicat exige de classer la profession d'aide-soignant dans la catégorie des métiers à haute pénibilité pour permettre le départ à la retraite à partir de 50 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes, la révision de la prime de zone du sud et sa généralisation à tous les corps médicaux et paramédicaux et l'amélioration des conditions de travail, en assurant les moyens matériels et humains nécessaires. Il réclame aussi que la Sécurité sociale assure une prise en charge de 100% et l'ouverture de postes budgétaires pour les diplômés des écoles privées de formation d'aides-soignants, ainsi que la sécurisation du personnel soignant qui fait objet d'agressions dans les structures de santé, notamment dans les services des urgences. Les aides-soignants appellent à la levée des restrictions sur l'exercice des libertés syndicales et demandent de généraliser les indemnités de garde au profit des personnels de la santé publique et de revoir son montant à la hausse. Le syndicat précise, dans un communiqué que dans le cas où la tutelle ne prend pas en charge les doléances, le mouvement de protestation peut être durci à partir du 2 juillet prochain. Tahar Kaidi