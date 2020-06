Djelfa : Suivi partiel des mesures préventives, hausse des cas

Les mesures préventives contre la pandémie du nouveau coronavirus enregistrent ces derniers temps un suivi «partiel» au niveau de la wilaya de Djelfa, a-t-on constaté, au moment où les cas suspects, voire même d’atteinte par ce virus, sont en hausse, comme affirmé par des médecins de la région. En effet, le relâchement de la vigilance est visible au niveau des commerces et des marchés, où de nombreux citoyens ne portent pas de masques de protection obligatoire au niveau des surfaces commerciales, et semblent prendre à la légère le virus mortel.

Ce fait est corroboré par le Dr Abdelkader Lamlouma, un des praticiens de l’unité du Covid- 19 de hôpital Muhad-Abdelkader du chef-lieu de wilaya, qui a affirmé, à l’APS, avoir constaté «un important relâchement de vigilance» de la part des citoyens, comparativement à la première période de déclaration de ce virus dans la wilaya».

«Les mesures préventives ne sont pas prises au sérieux par de nombreux citoyens», a-t-il déploré. Pour illustrer ses propos, le praticien a fait part d'une hausse des cas de suspicion du Covid-19 au niveau de son unité, immédiatement après les deux jours de l’Aid El Fitr (24 et 25 mai), «à tel point que sous avons été contraints d’élargir la capacité d’accueil de l’unité pour assurer leur prise en charge», a-t-il dit.

«Actuellement, l’unité compte plus de 70 cas soumis au protocole thérapeutique, dont certains sont en détresse respiratoire», a fait savoir le Dr Lamlouma, regrettant que certains «continuent à ne pas prendre au sérieux ce virus, jusqu’à ce qu’ils tombent eux même malades, ou l’un des leurs».

Il a estimé impératif une «mobilisation tous azimut pour sensibiliser le citoyen et l’inciter au respect des mesures barrières contre ce virus qui a touché de nombreux pays de par le monde, et a impacté sur la vie, dans ses différents aspects».

Le Dr Lamlouma a salué, à l’occasion, les «sacrifices consentis par les personnels du corps médical et paramédical de tout le pays». A l'échelle locale, le coronavirus a emporté l’infirmier Nail Lâassali, décédé durant le mois sacré du Ramadhan, à l’hôpital du chef-lieu, et Mekaoui Atia, coordinateur des activités du paramédical à l’hôpital de Hassi Bahbah, mort récemment du Covid-19, a-t-il rappelé.