Constantine : Situation épidémiologique préoccupante

La fermeture de services publics pour nettoyage et désinfection s’enchaînent depuis quelques jours à Constantine, ce qui dénote une situation épidémiologique pour le moins préoccupante. Après la recette principale d’Algérie Poste et la délégation urbaine de Sidi Mabrouk, qui ont dû clore leurs portes en début de semaine pour suspicion de contamination de quelques employés, lundi c’était au tour de l’antenne communale située dans l’unité de voisinage 1 de la circonscription administrative Ali-Mendjeli, de baisser rideau. Quatre personnes auraient été contaminées par le coronavirus.

Cette recrudescence de cas peut s’expliquer par la levée partielle du confinement et le comportement irresponsable de certains citoyens qui agissent comme si la menace avait totalement disparu.

Pire, le port du masque est de moins en moins observé, notamment au niveau des cités populaires, où un relâchement sans pareil a été constaté.

L’organisation quasi quotidienne de tournois de football ou de fêtes de mariage, terreaux fertiles pour la prolifération de la maladie, étant à ce titre plus qu’édifiante.

Au niveau des trois centres Covid-19 de la wilaya, à savoir le CHU Benbadis, l’EPH El Bir et l’EHS Didouche-Mourad, le personnel montre de plus en plus de signes de fatigue, d’autant plus que l’afflux de cas suspects ne cesse d'augmenter. Certains parents de malades ne respectant pas les consignes en vigueur.

Les médecins et les paramédicaux du CHUC et de l’EHS El Bir sont montés au créneau ces derniers jours pour dénoncer des conditions de travail intolérables, notamment après l’agression commise lundi à l’encontre d’un membre du staff médical du premier établissement par la famille d’une femme décédée des suites de la Covid-19.

De son côté, le conseil local du syndicat algérien des paramédicaux de l’EHS El Bir a fait paraitre un communiqué dans lequel il dresse un constat sans concession de la situation au sein du deuxième centre de référence de la wilaya. Un manque d’équipements nécessaire à la lutte contre le virus s’ajoutent les pressions psychologiques et le stress quotidiens.

Il appelle à la mise en application immédiate des orientations de la tutelle quant à la limitation de la capacité d’accueil des patients atteints du coronavirus.

Le wali, Ahmed Abdelhafid Saci a annoncé la mise à la disposition du personnel soignant de 85 lits supplémentaires au niveau de l’Institut national de formation supérieure paramédicale à la cité DNC (Aïn El Bey) afin de faire baisser la charge sur les trois autres établissements. Constantine a enregistré, jusqu’à mardi, 546 cas de Coronavirus confirmés par test naso-pharyngé (PCR), avec près de la moitié issus de la commune du chef-lieu, suivie par Khroub (la nouvelle ville Ali-Mendjeli comprise) et Hamma-Bouziane.

I. B.