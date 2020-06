Livraison de projets sportifs : coordination accrue

L'Algérie et la Chine ont convenu de mettre en œuvre une «coordination accrue» pour assurer la livraison de certains projets sportifs dans les délais, a indiqué mardi dernier le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Le ministre, Sid Ali Khaldi, a reçu à cet effet l'ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe, lors d'une audience qui a constitué une occasion de passer en revue l’état et les perspectives de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la jeunesse et des sports dans le cadre du plan quinquennal de coopération stratégique globale (2019-2023). «Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les voies et les moyens d’accroître l’implication des entreprises chinoises dans la réalisation des infrastructures sportives en Algérie, au premier rang desquelles (figurent) les projets de stades de Baraki et de Douéra à Alger, et celui de Bir El Djir à Oran», selon un communiqué du MJS. «A ce titre, il a été convenu de mettre en œuvre une coordination accrue pour assurer la livraison de ces projets dans les délais, notamment en prévision d’importantes échéances sportives internationales qu’abritera l’Algérie, à l’instar des Jeux méditerranées d’Oran et du Championnat d’Afrique des nations des locaux prévus en 2022», ajoute-t-on de même source.

Sur un autre registre, MM. Khaldi et Li ont convenu d’«examiner dans les meilleurs délais, la proposition algérienne de conclure un mémorandum d'entente et de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports qui aura pour vocation de hisser la coopération dans ce domaine à la hauteur du partenariat stratégique entre les deux pays».