Coopération sino-algérienne en matière de lutte contre la Covid-19 : Un modèle international

L’ambassadeur de la République de Chine en Algérie, Li Lianhe, déclaré, mardi dernier à Alger, que la coopération «constante et solide» entre la Chine et l’Algérie dans la lutte contre le nouveau Coronavirus (Covid-19) était un modèle et une référence internationale en la matière.

Dans une déclaration à la presse en marge de l’inauguration du premier centre d’innovation entre la société chinoise ZTE et l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), M. Lianhe a rappelé que «l’Algérie avait été, au début de la propagation du Covid-19 en Chine, le premier pays à lui offrir des aides d’urgence consistant en des produits médicaux et de prévention», ajoutant que «la Chine, gouvernement et peuple, n’oubliera jamais cette noble initiative».

«Et lorsque le virus s’est propagé en Algérie, la Chine est venue, à son tour, à son aide et le gouvernement chinois a fait don de plusieurs lots de produits médicaux pour la lutte contre cette pandémie», a-t-il rappelé.

Soulignant l’envoi par le gouvernement chinois d’une équipe de médecins et d’experts dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le diplomate chinois a évoqué la réunion en visioconférence entre les deux parties, algérienne et chinoise, pour mette à profit l’expérience de la Chine dans la lutte contre le virus et faire connaître les techniques chinoises de dépistage et de traitement.

Après avoir mis en avant la réussite du Sommet extraordinaire de solidarité Chine-Afrique contre le nouveau coronavirus, tenu le 17 juin dernier, M. Li Lianhe a salué l’intervention «précieuse et importante» du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

La déclaration commune sanctionnant ce Sommet confirme que la Chine et l’Afrique avaient pris conscience de l’importance du numérique durant la période post-Covid-19, a-t-il indiqué ajoutant qu’elles vont œuvrer à l’accélération du développement de l’économie numérique en Afrique et à l’élargissement des échanges et la coopération bilatéral en matière de numérique et de télécommunications informatiques.

Par ailleurs, l’ambassadeur chinois a affirmé que son pays accordait un très grand intérêt au développement des relations avec l’Algérie, étant le pays le plus agissant dans le continent africain, se félicitant de l’avenir radieux du partenariat bilatéral dans le domaine des données, de télécommunications et de numérique.

Depuis le début des relations sino-algériennes dans les années 1960, les deux pays sont demeurés engagés aux principes du respect et d’intérêt mutuels ainsi qu’à la coopération gagnant-gagnant dans divers domaines, a-t-il souligné. Il a rappelé, à ce propos, le partenariat stratégique global existant entre les deux pays depuis 2014 précisant que l’Algérie était le premier pays arabe à avoir une relation d’un tel niveau avec la Chine.

L’ambassadeur de la Chine a souligné, en conclusion, la signature en 2018 du mémorandum d’entente relatif à l’initiative la Ceinture et la Route qui a permis à cette coopération de passer à une phase plus large et plus profonde.