Nigeria : «Un vaccin préventif» contre le coronavirus livré dans 18 mois

Des scientifiques nigérians ont développé un «vaccin préventif» contre le coronavirus qui sera livré dans 18 mois, selon Oladipo Kolawole, chef de l’équipe du groupe de recherche COVID-19. Cité lundi par des médias locaux, Oladipo Kolawole a affirmé avoir trouvé «un vaccin développé localement en Afrique pour les Africains». Le docteur Kolawole, spécialiste en virologie médicale, immunologie et bio-technologie, a toutefois déclaré que le vaccin fonctionnerait également pour un autre continent lors de sa phase de déploiement. L’étude en question a bénéficié d’un financement initial du Trinity Immunodeficient Laboratory et Helix Biogen Consult, à hauteur de7, 8 millions de nairas soit environ 20 000 dollars. Les médecins nigérians disent avoir essayé certains processus et sélectionné les meilleurs candidats vaccins potentiels pour le SRAS-CoV-2. Le vaccin sera disponible dans 18 mois. Le vaccin «Made In Nigeria» devra, une fois validé par les protocoles en vigueur, recueillir le sésame de l’Organisation Mondiale de la Santé. Celle-ci recense pour l’heure 300 vaccins dans le monde dont trois sur le point d’entamer la phase finale d’essai sur l’homme.