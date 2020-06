ONU : La réalisation des ODD, meilleure option pour réduire l’impact de la COVID-19

Les pays seront mieux placés pour se remettre de la dévastation humaine et économique causée par le COVID-19 en accélérant les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), selon une note de politique du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies publiée lundi. «Bien qu'il ne soit pas encore clair quel sera l'effet final du coronavirus, les évaluations initiales donnent à réfléchir, avec d'énormes pertes en vies humaines et en moyens de subsistance. Le bilan des morts, à près d'un demi-million, continue de grimper», a indiqué la note.

«Les premières évaluations montrent qu'il y a d'énormes risques à ne pas agir rapidement et de manière coordonnée. Le Produit intérieur brut (PIB) mondial devrait se contracter de 5,2% en 2020, la plus forte contraction de l'activité économique depuis la Grande Dépression, et de loin pire que la crise financière mondiale de 2008-2009. En 2020 seulement, des millions de personnes — les estimations varient entre 35 et 60 millions environ — pourraient être plongées dans l'extrême pauvreté, inversant la tendance mondiale à la baisse des 20 dernières années et même davantage. Environ 1,6 milliard de personnes travaillant dans le secteur informel, comme l'économie des petits boulots, risquent de perdre leurs moyens de subsistance, et beaucoup n'ont accès à aucune forme de protection sociale», a-t-elle ajouté.

Les décisions prises dès maintenant pour revenir dans le monde d'avant la pandémie ou dans un monde plus durable et plus équitable aideront à façonner les résultats futurs. La note a averti que si les réponses au coronavirus sont ponctuelles, sous-financées et sans objectif à long terme, des décennies de progrès vers le développement durable risquent d'être inversées.