SaÏda : Réhabilitation de plus de 100 km de chemins vicinaux

Plus de 100 km de chemins vicinaux de la wilaya de Saida ont été réhabilités, a indiqué mardi la direction des Travaux publics.

Livrés fin avril dernier, les travaux de réhabilitation ont touché toutes les communes de la wilaya, pour une enveloppe financière de

80 milliards de DA puisée de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, a-t-on précisé.

Lancée à la moitié de l’année 2019, l'opération a porté sur la rénovation de chemins communaux endommagés, notamment le chemin qui relie le village de Bourached (commune de Sidi Ahmed) au chef-lieu de commune sur une distance de 3 km, ainsi que le chemin vicinal reliant les villages d'Ain El-Beida et Sidi Merzouk (commune de Dhoui Tabet sur 11,7 km), a-t-on fait savoir. A noter que le réseau de chemins vicinaux dans la wilaya est long de 588 km, selon la direction des Travaux publics.

La wilaya de Saida a connu, en 2019, la réhabilitation de 46 km du réseau routier communal pour une enveloppe de 500 millions DA puisée du même fonds.

La longueur totale du réseau routier de la wilaya de Saida est de 615 km, a-t-on signalé.