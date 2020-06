Marché de bétail de Bordj Bou-Arréridj : Une reprise sur fonds de pandémie

Hier, il n’y avait pas foule au marché de bétail à Bordj Bou-Arreridj comme chaque mardi lors des années précédentes à l’approche de l’Aïd-El Adha.

Les vendeurs viennent de différentes wilayas et chaque semaine, la route d’El Anasser où se trouve le marché connait un rythme effréné.

La pandémie du coronavirus est passée par là. Depuis mars dernier, cet espace était fermé alors que habituellement il accueillait des milliers de moutons, de vaches et de chèvres.

Sa fermeture a eu un impact sur les revenus des professionnels : éleveurs et vendeurs d’aliments. Mais cette mesure avait pour objectif premier de limiter la propagation du virus.

Depuis une semaine, les marchées ont repris leur activité suite à la décision du gouvernement d’autoriser leur ouverture. Vendeurs et clients ont repris la route

d’El Anasser comme à leurs habitudes avant l’apparition de la pandémie. Certains d’entre eux portaient la bavette qui leur donnait un look particulier même si beaucoup n'ont pas adopté ce geste.



La sensibilisation au rendez-vous



Toutefois l’affluence n’était pas celle des grands jours. Beaucoup de citoyens ne s’y rendent pas par crainte de la maladie. A ses abords, les policiers sont occupés à régler la circulation sérieusement perturbée, tout en sensibilisant sur les dangers de la pandémie ainsi que sur la nécessité du respect des mesures préventives pour pouvoir poursuivre l’activité.

Les policiers qui étaient accompagnés par les représentants des directions du commerce et de l’agriculture ont distribué des bavettes aussi bien aux vendeurs qu'aux clients et ont rappelé les mesures d’hygiène. Ils ont souligné que cette action a un but préventif axée sur la sensibilisation avant de passer aux sanctions.Ils ont insisté sur l’obligation de la distanciation sociale même si cette mesure était très peu respectée. Il y a des habitudes qui ont la peau dure. Pourtant, il faudra s’y conformer pour éviter une nouvelle fermeture.

Les vétérinaires ont prodigué des conseils aux éleveurs notamment à propos de l'alimentation de bétail pour assurer la qualité du produit et éviter les carences constatées l’année dernière.



F. D.