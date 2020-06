Sidi Bel-Abbès : 189 zones d’ombre recensées

Le wali de Sidi-Bel-Abbès, Limani Mustapha, a effectué récemment une visite d’inspection et de travail au niveau de la daïra de Mostefa-Ben Brahim pour s’enquérir de la situation des chantiers à Tilmouni, Caid-Belarbi et d'autres centres. Ces projets relevent pour la plupart des secteurs de l’habitat, de l’aménagement et de l’éducation et ont pour but d’améliorer les conditions de vie des populations rurales des zones d’ombre, au nombre de 189 en attente de prise en charge des préoccupations de la population.

À la commune de Tilmouni à quelques encablures du chef-lieu de wilaya, un programme de logements est en cours de réalisation dans la perspective de créer un pôle urbain appelé à désengorger la ville de Sidi Bel Abbès.

Deux mille logements ont été inscrits à l’actif de cette commune, en plus des structures d’accompagnement, alors que d'autres unités seront implantées à Bellouladi et Sidi Lahcène.

Le wali a insisté sur le respect des délais de réalisation des opérations en cours et releve l’importance d’accorder l’attention à ces zones d’ombre pour l’équilibre et l’harmonie de cette région et booster le développement local.

Le réseau ferroviaire dessert les localités telles que Tabia, Moulay-Slissen, Telagh et Ras El Ma pour créer une jonction avec les Hauts Plateaux et Bechar.

Une décision a été prise pour la promotion de Telagh, Ras El Ma, Benbadis et Sfisef en wilayas déléguées, ce qui constitue une belle opportunité pour équiper ces régions et les doter d’instruments de développement.

Ces régions sont aussi à vocation agricole ou agro-pastorale et elles intensifient toutes les cultures notamment la céréaliculture et la filière du lait.

Il existe aussi une vaste étendue alfatière et une réelle ambition de développer l’arboriculture dont la pistache et l’amandier sans omettre l’apiculture.

Des potentialités à exploiter pour développer une activité économique diverse et créer une chaîne industrielle agro-alimentaire en mesure d’atténuer le phénomène du chômage dans la wilaya.



A. Bellaha