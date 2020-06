Céréaliculture à Sétif : Une récolte prévisionnelle de 2.342.000 quintaux

Le wali, Mohamed Belkateb, a donné hier le coup d’envoi de la campagne moissons-battages qui est marquée cette année par des prévisions de récoltes de 2.342.000 quintaux, toutes spéculations confondues.

Accompagné des responsables de la Chambre d’agriculture, de la CCLS et de professionnels, le wali de Sétif a rendu hommage aux agriculteurs ayant déployé des efforts d’envergure et sont parvenus ainsi à réaliser une bonne campagne céréalière en dépit des effets de la crise sanitaire et de l’insuffisance des précipitations.

Il transmet les vives salutations du Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, à cette corporation indiquant que les choses évoluent positivement.

Le désherbage s’est étalé sur

35.000 hectares soit plus de 42 % de la superficie traitée, qui aurait pu être plus importante sans les effets du stress hydrique.

Autant d’apports qui sont également consolidés par le crédit RFIG qui a connu une évolution de plus de 16%, sollicité cette année par 252 agriculteurs pour une enveloppe de 196 873 381,42 dinars. Le soutien à l’irrigation a touché cette année 1.000 ha pour le blé dur.

Pas moins de 194.520 hectares dont 127.693 de blé dur, 16.036 de blé tendre et 43.962 ha d’orge ont été donc emblavés, dont 2 645 ha sont des superficies sinistrées.

Les productions attendues sont de 2 342 000 quintaux avec des prévisions de collectes de 900 000 quintaux sur les 15 points qui sont implantés sur le territoire de la wilaya et des moyens de stockage d’une capacité de 1 519 000 quintaux dont 718 000 quintaux relèvent de la CCLS.

Sept cent trente moissonneuses batteuses ont été mobilisées pour cette campagne, indique Akkouche Abdelmalek, directeur de wilaya des services agricoles, ainsi que les 1200 camions et 4559 tracteurs prévus pour le transport durant cette campagne, qui compte 1.387 céréaliculteurs livreurs.

Le wali a fait une visite au complexe avicole de Sétif doté d’une capacité de traitement de 2.000 poulets/heure après la rénovation qu’il a connu en 2018 pour un montant de 36 milliards de centimes.

La chaîne d’abattage de cet abattoir public compte 126 agents et produit 3.000 tonnes/an.

Le wali a exhorté les responsables à développer un réseau de points de vente dans les communes.



F. Zoghbi