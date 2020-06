Déficit de budget et nécessité de réformes urgentes : Quelle riposte ?

Incontrôlable ? Le déficit du budget de l’Etat pour l’année 2020 est projeté à un niveau de 1 932 milliards de DA, soit près de 400 Mds de DA (+26%) de plus par rapport à la prévision du début d’année. L’équation est complexe, et la conjoncture défavorable. Le gouvernement réussira-t-il à réduire ce déficit tout en menant les réformes nécessaires qu’impose la phase post-Covid-19 ?

Pour Souhil Meddah, expert financier, contacté par nos soins, les données qui composent la structure financière pour 2020 sont dans une «position de faiblesse du potentiel vu la situation conjoncturelle qui touche l’écosystème actuellement, sachant que pour 2019, les flux n’étaient pas aussi fleurissants». Autrement dit, avançant dans le temps, «les ressources financières en monnaie locale seront probablement très insuffisantes». Pour les solutions, l’analyste distingue deux pistes potentielles que devront suivre les pouvoirs publics.

La première, affirme-t-il, consiste à «modifier et enrichir la structure fiscale dans une perspective d’amélioration des opérations de constatation, de redressement et de recouvrement fiscal, mais cette formule nécessitera plus de temps et de moyens logistiques et humains, avec une probabilité d’appréciation et de collecte qui n’aura pas les même effets prévisionnels escomptés». Pour la seconde piste, M. Meddah souligne qu’il est «aussi probable que les institutions publiques se verront contraintes de recourir une autre fois aux artifices financiers, tels que le financement non conventionnel, afin de faire face à un besoin imminent de couvrir le déficit public d’ici la fin du troisième ou pendant le quatrième trimestre de cette année».



Garantir à l’économie nationale une trajectoire de croissance et de compétitivité



De son côté, Brahim Guendouzi, économiste, relève, tout de go, que d’ores et déjà, deux importants déficits doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics, car ils symbolisent actuellement les vulnérabilités de l’économie algérienne : le déficit budgétaire et celui de la balance des paiements. Les réformes économiques à mener, analyse-t-il, «doivent nécessairement aller dans le sens d’une meilleure maîtrise de ces déficits, condition sine qua non pour garantir à l’économie nationale une trajectoire de croissance et de compétitivité». Enchaînant, l’enseignant en économie précise que «la réduction du déficit budgétaire passe par une rationalisation de la structure des dépenses publiques et un accroissement des recettes qui supposent une mise en œuvre de nouveaux mécanismes visant à améliorer les rentrées financières dans les caisses du Trésor». Quelles perspectives ? L’universitaire indique qu’il y a lieu d’espérer tout d’abord une «reprise de la fiscalité pétrolière qui reste toutefois tributaire de la conjoncture pétrolière internationale».

Et d’ajouter : «La fiscalité ordinaire est placée logiquement au centre des préoccupations, que ce soit par rapport à l’amélioration de son rendement (recouvrement, assiette fiscale, la fraude fiscale, etc.) que par rapport à la question des exonérations et facilitations accordées aux entreprises et investisseurs sans que l’impact positif sur la croissance économique et l’emploi ne soit palpable». A côté de cette dimension, le Pr Guendouzi relève «l’épineuse question de l’évasion fiscale liée au secteur informel qui prend d’année en année des proportions ahurissantes».



Un déficit considérable pour les 5 prochaines années



A ses yeux, la Banque d’Algérie dispose de plusieurs options de financement monétaire susceptibles de contribuer à la résorption du déficit budgétaire. Il s’agit, argumente-t-il, des mesures de politique monétaire dont certaines sont déjà mises en œuvre, mais qu’elles restent encore insuffisantes eu égard aux énormes besoins de financement de l’économie nationale. L’autre possibilité citée par l’économiste trouve son explication dans la réforme du système monétaire et financier, figurant parmi les objectifs du gouvernement, qu’il qualifie de «seule solution viable dans le temps en vue de donner à l’économie nationale les moyens qui lui seront nécessaires pour une diversification économique, et donc une sortie de la dépendance des hydrocarbures». Enchaînant, l’universitaire explique que le commerce extérieur demeure par ailleurs une autre préoccupation tant par rapport à la structure des importations que de la diversification des exportations. Aussi, la surévaluation du taux de change de la monnaie nationale par rapport aux deux monnaies étrangères avec lesquelles l’Algérie traite le plus, en l’occurrence l’euro et le dollar, «est un autre aspect préoccupant. Pour le Pr Guendouzi, l’investissement direct étranger «peut s’avérer comme un autre levier de financement possible, mais aussi de transfert de savoir-faire». Pour sa part, Mohamed Achir, économiste, affirme que «les déficits seront importants pour les 5 prochaines années», et le gouvernement «doit procéder à une rationalisation des dépenses surtout de fonctionnement et différer certains projets qui ne sont pas prioritaires». Au chapitre des priorités, l’impératif de «revoir le mode de financement de certaines infrastructures et faire appel à des financements extérieurs via des banques de développement régional comme la BAD, la BID, la banque des BRICS». En chiffres, il indique que le déficit du Trésor est à 3000 milliards de dinars et risque de doubler dans 2 à 3 ans si les prix du pétrole restent à moins de 50 dollars.

