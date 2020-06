Industrie sidérurgique en Algérie : Tosyali veut doubler le volume de ses exportations l’année prochaine

Le groupe sidérurgique «Tosyali Iron Steel Algérie» ambitionne de doubler, l’année prochaine, le volume de ses exportations à travers le monde, en passant à plus de 200 millions de dollars, a indiqué M. Alp Topcuoglu, membre du conseil d’administration de Tosyali et son premier responsable en Algérie, lors d’une rencontre avant-hier avec la presse.

Le montant des exportations a été estimé à plus de 100 millions de dollars en 2020, réparties entre 4 principaux clients, à savoir les USA, le Canada, l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, révèle le responsable. Pour Tosylai, qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’1,5 milliard de dollars, l’Algérie a été une porte d’entrée vers l’Afrique et sa réussite a fait d’Oran un pôle de l’industrie sidérurgique en méditerranée mais pas seulement «grâce à l’Algérie nous nous sommes installés au Sénégal. C’est la base de notre groupe en Afrique et il pourrait l’être dans le monde aussi. Nous sommes l’ambassadeur économique de l’Algérie à l’étrange», estime Alp Topcuoglu, qui souligne que l’investissement de Tosyali a encouragé certains de ses concitoyens à venir en Algérie pour lancer d’autres projets, dont certains se sont déjà concrétisés. Il rappelle à ce propos qu’avant l’installation du groupe, les liaisons aériennes entre l’Algérie et la Turquie se limitaient à 7 vols par semaine. Actuellement, ils ont atteint 55 dessertes. Désormais, le premier complexe intégré du fer et d’acier dans la région du Magherb voit bien au-delà des résultats réalisés à ce jour. Selon ses responsables, la réussite du groupe et le développement de son activité à l’échelle nationale et régionale en Afrique se défendent par le choix de la politique d’extension des investissements. Les chiffres et indicateurs inhérents à l’activité du groupe présentés par l’exécutif du groupe en Algérie illustrent ce choix et rendent légitimes ses ambitions. Le complexe produit 3,7 millions de tonnes d’acier liquide, 1,2 million de tonnes de ferraille et 2,8 millions de tonnes de minerai jusqu’au produit fini. Le complexe dispose de deux aciéries pour la fabrication de ses produits. L’une pour le produit d’acier liquide à partir de ferraille de récupération algérienne et l’autre pour l’acier liquide à partir de minerai de fer. Le complexe comprend d’autres unités, entre autres, celles d’enrichissement et pelletisation, produisant respectivement 4,5 et 4 millions de tonnes par an et une installation DRI (réduction directe) de 2,5 millions de tonnes/ an. Il produit aussi 3 millions de t. par an de rond à béton et 700.000/an de fil machine, et enfin 250.000 tonnes/an de tube spirale. Une fois le complexe achevé, il devra produire 6 millions de tonnes, dont 5 millions de minerai de fer et un million de tonnes de ferraille. Alp Topcuoglu estime que le climat d’affaires en Algérie est favorable aux investisseurs sérieux et professionnel. «Nous y avons cru, nous avons investi et nous allons continuer à le faire», a-t-il assuré. Comme pour tout investisseur de cette envergure, les difficultés ne font pas défaut. «Nous souhaitons davantage de mesures qui protègent et soutiennent la production locale et une révision du prix de la TVA de façon à ce qu’il soit plus incitatif et motivant», confie le représentant de Tosyali. En attendant, Tosyali a lancé un autre investissement portant réalisation d’une autre usine d’enrichissement qui œuvre pour davantage d’intégration, et dans son programme d’extension, un autre projet de fabrication des aciers plats : «Nous sommes le plus grand programme d’aciers plats en Turquie et nous souhaitons transférer ce savoir-faire en Algérie», a-t-il révélé. En perspective, éventuellement une unité avec un partenaire algérien de production du ferro-alliage. La demande a été introduite au ministère de l’Industrie pour réaliser ce projet, croit-on savoir. Il convient de rappeler, par ailleurs, que le port d’Arzew est le premier en Algérie à être doté d’un convoyeur réalisé dans le cadre d’un partenariat entre Tosyali et le port d’Arzew ayant débouché sur la création d’une société commune en jointe-venture mixte algéro-turque dénommée «Société de port minéralier SPA». Le capital social de cette nouvelle société est estimé à deux milliards de dinars, et l’investissement du projet à 60 millions de dollars. Ce dernier comprend la réalisation d’installations constituées d’équipements de manutention portuaires, de déchargement et de chargement, et d’un convoyeur pouvant être doublé, dédié au transfert dans les deux sens, des minerais de fer, de ferraille et d’autres produits finis ou semi-finis entre le port de Béthioua et le complexe sidérurgique de Tosyali Algérie, et les autres opérateurs installés dans la zone d’activité de Béthioua. La capacité du convoyeur qui, soulignons-le, a été réalisée sur une bande d’une longueur de 9 km, est de 6.000.000 de tonnes par an. Il convient de souligner que le complexe sidérurgique «DRI, acier et laminoirs» de Tosyali Iron Steel Algérie est le important investissement turc à travers le mond, selon ses responsables qui avaient affirmé dans un premier temps que «la réussite de leurs projets en Algérie et les bénéfices conséquents qui en résultent contredisent tous les avis négatifs sur le climat d’affaires en Algérie».

Amel Saher