Les Algériens à l’heure des vacances : Le flou à l’horizon

L'été est là. Le début des vacances, des bains de mer, des promenades et des sorties pour se ressourcer intervient, cette année dans un contexte différent, à plus d'un titre, par rapport aux années précédentes. L'été 2020 estampillé carrément «dangereux» en raison d'une pandémie qui a fait ravage dans les quatre coins de la planète, hypothèque le grand rendez-vous tant attendu. Parler de vacances n'est pas envisagé pour l'heure, avec un confinement ou dans les meilleurs des cas, un déconfinement partiel, la fermeture de l'espace aérien et des frontières, des plages et des lieux de villégiature ainsi que l'arrêt du secteur de transport ferroviaire et suburbain.

Loisirs et farniente sont plutôt reportés aux calendes grecques. La programmation des vacances ne fait certainement pas partie des priorités des Algériens d'autant plus que les examens du BEM, du baccalauréat sont programmés en septembre prochain. Même chose pour les universitaires, appelés à reprendre les cours du deuxième semestre en août, puis planifier les évaluations finales. C'est une réalité : la Covid-19 n'a pas été tendre avec les travailleurs et toutes les couches de la société et risque même de les priver de ce droit élémentaire à la quiétude, voire au repos du guerrier, pour se préparer à la rentrée sociale.

La pandémie vient chambouler tous les projets, concoctés en pareille période pour profiter des bienfaits de l'été. C'est que le coronavirus semble résister faisant craindre l'hypothèse d'une deuxième vague qui n'est pas à écarter. Elle est même très plausible, selon l'OMS et les spécialistes. Difficile, aujourd'hui, de se projeter dans une saison estivale, au moment où la distanciation sociale et la prévention demeurent seules barrières contre ce fléau. Le monde vit à l'heure du Covid-19 depuis plusieurs mois avec ses conséquences sanitaires, économiques et sociales, à la fois. Le bien-être, les voyages et la détente ne sont pas vus comme des priorités. C'est dire que le coronavirus plonge les voyageurs et voyagistes dans le flou. Ce n'est pas étonnant de voir beaucoup renoncer temporairement à leurs vacances, en attendant une amélioration de la situation.

Samia D.