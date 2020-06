Tizi Ouzou : La cédraie de Tala Guilef menacée par des campeurs

La belle cédraie de Tala Guilef relevant du parc national Djurdjura est envahie depuis le mois de mai dernier par des campeurs peu soucieux de la protection de l’environnement, a déploré le chef de secteur, Abdelaziz Mahdi. Malgré les nombreuses actions de sensibilisation à travers des émissions sur la radio de Tizi-Ouzou et la presse écrite menées par les agents et les responsables, le site est fréquenté par des campeurs maquant de civisme, a observé notre interlocuteur. Il y a aussi des actes de dégradation de cette cédraie constituant l’habitat naturel de centaines d'espèces animales et végétales. La multiplication des barbecues génèrent la prolifération de déchets ce qui peut conduire à la disparition de ce patrimoine malgré la réglementation régissant cette activité dans ce parc national, réserve mondiale de la biosphère, s'alarme Abdelaziz Mahdi. «L'activité de camping est autorisée dans des endroits dégagés tel que la pelouse d'Ifri Hammadi qui sert aussi de piste de ski». Dans la forêt, le camping est interdit car il génère des nuisances liées aux risques de départ de feux et de pollution.

Dans le souci de préservation de ce riche patrimoine faunistique et forestier, les visiteurs sont invités à se rapprocher de l'administration ou du personnel sur les sites pour l'obtention d'une autorisation de camping. En dépit de cette possibilité, des centaines de citoyens continuent d’envahir cette cédraie millénaire de près de 800 hectares où ils abandonnent des déchets, notamment les restes de la nourriture, des bouteilles en plastique et en verre et tant d’autres d’objets. «La situation est vraiment préoccupante», a averti le chef du secteur. «Avec cette cadence, on risque de perdre à jamais ce patrimoine inestimable», a-t-il ajouté. Il soulève la question du manque de moyens humains et matériels affectés pour la gestion de ce vaste site particulier classé patrimoine

universel.

Cinq agents sont affectés à la protection de ce secteur d’une superficie de près de 5.400 hectares, soit une moyenne d’un agent pour un peu plus de 1.000 hectares alors qu'il faudrait la mobilisation d’au moins une vingtaine d’agents. Abdelaziz Mahdi a déploré la dégradation de la route nationale 30C qui traverse la forêt de Tala Guilef dont la mission d’entretien relève de la direction des travaux publics et le non-enlèvement Autre problème, le manque de structures d'accueil. L'hôtel de Tala Guilef étant en phase de réhabilitation et de restauration.

À noter que le parc national du Djurdjura (PND) a été classé par l’Unesco réserve de biosphère en 1997.



Bel. Adrar