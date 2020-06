Tipasa : Réception «bientôt» du projet de protection du port de pêche

Le projet de protection de la falaise du port de pêche de Tipasa sera «bientôt» réceptionné, a annoncé mardi le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Inspectant un nombre de projets relevant de son secteur à Tipasa, le ministre et le wali Hadj Omar Moussa se sont accordés sur la date du «5 juillet prochain» pour la livraison du projet de protection de la falaise, du littoral et de la promenade du port de pêche de Tipasa, dont la taux d’avancement est de 98%. Un exposé détaillé sur le projet de protection de la falaise du port de pêche, dont il est attendu une «contribution certaine» pour la relance du tourisme dans la région, au vue de son intérêt pour les visiteurs à qui il offre une vue imprenable sur la ville de Tipasa, a été présenté au ministre qui a particulièrement insisté sur l’impérative «valorisation de cet investissement dont le coût est estimé à plus de 480 millions de dinars».

Ce projet a été conçu selon des critères «hautement esthétiques».

Il comporte de belles promenades (pour les visiteurs) conçues sous forme de «balcons» qui ont conféré une nouvelle touche au port de pêche et de plaisance de Tipasa qui attire annuellement des milliers de touristes et de visiteurs, notamment durant le weekend et la saison estivale.