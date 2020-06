Lutte contre le moustique tigre : Les citoyens appelés à s’impliquer

L’Institut Pasteur d’Algérie attire l’attention sur les dangers du moustique tigre, et informe sur les moyens de prévenir sa nuisance.

Le docteur Saïd Boubidi, entomologiste médical, maître des recherches à l’institut, indique que le moustique tigre est apparu en 2010 à Tizi-Ouzou puis à Oran en 2015, pour envahir les autres wilayas, dont Alger en 2016, et les

Algériens ne sont pas immunisés contre sa piqûre. «Dès qu’il pique, il crée chez certaines personnes une réaction inflammatoire assez importante. C’est pour cela que les gens s’inquiètent. Nous essayons à travers les médias de les rassurer car la piqûre n’est pas dangereuse et que l’inflammation disparait en trois ou quatre jours», note-t-il.

Le spécialiste précise que ce genre de culicidés injecte sur la peau, avant de suce sa salive qui contient une vingtaine de composés à l’origine des réactions inflammatoires développées par certaines personnes qui réagissent parfois d’une façon plus intense», détaille-t-il, tout en conseillant de ne pas se gratter en cas de piqûre pour éviter l’infection.

Pour diminuer la sensation de démangeaisons qui, a-t-il dit, est importante, on peut appliquer certains produits comme le vinaigre, l’alcool ou les pommade antiprurigineuse.

Pour l’entomologiste médical, même si le moustique tigre est considéré comme un des plus importants vecteurs de maladies et peut transmettre jusqu’à 26 virus dans des conditions expérimentales et essentiellement trois virus dans les conditions ordinaires. Ces virus sont responsables du zika, de la dengue et du chikungunya. En Algérie, il n’y a pas eu de transmission de ces virus. «Le moustique tigre qui circule en Algérie n'est pas porteur du virus», rassure-t-il.

Concernant les moyens de lutte contre ces insectes, il assure que la prévention demeure la plus appropriée. «Il faut savoir que le moustique tigre prolifère dans l’eau propre et les gîtes artificiels qui se trouvent au milieu de la végétation. C’est pourquoi, nous recommandons aux citoyens qui possèdent des jardins de les nettoyer régulièrement et de vider ou d’éliminer les ustensiles en métal ou en plastique pouvant contenir de l’eau», souligne-t-il, révélant que le moustique tigre a deux pics d’activité, tôt le matin et avant le coucher du soleil.

S’agissant de son cycle de vie, le Dr Boubidi a fait savoir que son activité débute vers la mi-avril jusqu’à la fin de novembre, voire début décembre. «Durant l’hiver, il n’est pas actif. Tous les moustiques adultes vont mourir en laissant les œufs qui sont résistants au froid», explique-t-il.

Il informe que les œufs soumis à une pluviosité abondante ou à un arrosage vont éclore quand il fera à nouveau chaud et insiste sur la nécessité de briser le cycle de vie.

«La meilleure méthode pour prévenir la nuisance causée par ces insectes est l’implication du citoyen, de manière concrète, dans la prévention en éradiquant les eaux stagnantes de leur jardin, car les moustiques tigres se développent à 99% au niveau des jardins des maisons, c’est-à-dire là où ils peuvent pondre les œufs», affirme le spécialiste.

Kamélia Hadjib

-------------------------------

Le ministère de la santé rassure

Le moustique tigre a été détecté pour la première fois en Algérie en 2010, a indiqué hier le ministère de la Santé. Il est localisé dans des wilayas du Nord, notamment : Oran, Blida, Alger, Tizi Ouzou, Jijel, Béjaïa, Tipasa, Boumerdès, Skikda, Annaba et El-Tarf. Le ministère a mis en place un dispositif de surveillance et de lutte contre les arboviroses transmises par le moustique.

Après analyse de la situation, le comité des experts chargé de la prévention et de la lutte contre les arboviroses «a classé notre pays au niveau 1 du plan national de surveillance et de lutte contre les arboviroses (la dengue, le chikungunya ou le Zika)». «La présence de ce moustique ne signifie pas la présence automatique de maladies qu'il peut véhiculer, d'autant que ces arboviroses ne sont pas présents dans notre pays. Il n'y a donc aucune raison objective à ce stade de parler d'alerte», relève le ministère. La même source souligne que «ce dispositif est actif du 1er mai au 30 novembre. Il comprend les mesures permettant la surveillance et l'empêchement de l'apparition de cas autochtones par la détection précoce des cas importés, le suivi de l'évolution de moustiques invasifs, mais aussi la mise en œuvre de manière rapide et coordonnée des mesures de protection des personnes et de lutte contre le vecteur». Ce dispositif s'articule autour de trois axes qui consiste en la surveillance entomologique, visant à détecter la présence du moustique et de le surveiller en vue de ralentir la progression de son implantation géographique et de baisser la densité de sa population ; la surveillance épidémiologique, pour la détection précoce et le signalement sans délai des cas suspects importés et de tous les cas confirmés par le laboratoire, et enfin la lutte anti-vectcrielle.

Celle-ci comprend la démoustication ; la mobilisation sociale, à travers un comportement et des gestes simples, comme la suppression des eaux stagnantes ; des mesures habituelles de protection contre les moustiques pendant et en revenant d'un voyage en zone à risque et le renforcement de la collaboration intersectorielle par l'application de l'instruction interministérielle n°15 du 18 novembre 2015 relative au renforcement de la lutte anti-vectorielle.

Le MSPRH, à travers sa cellule de veille, continuera de suivre de près l'évolution de la situation épidémiologique dans le monde et prendra au fur et à mesure, d'autres dispositions, si besoin est.