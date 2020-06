Raisons de l’annulation du 17e Festival raconte-arts : «L’enjeu est de rester en vie»

A l'instar de toutes les activités et festivités culturelles, la 17e édition du festival culturel Raconte-Arts, qui devait se tenir, du 19 au 26 juillet au village Ait Smail, dans la commune de Yakourène à l’est de Tizi-Ouzou, est annulée en raison de la situation sanitaire due au coronavirus que vii le monde entier, y compris l'Algérie. Ainsi, la Ligue des arts cinématographiques et de la wilaya de Tizi-Ouzou, organisatrice de cette manifestation culturelle, s'est exprimée dans un communiqué rendu public sur cette question d'annulation. L'annulation de ce festival laissera sans doute un grand vide pour ses habitués et ses fidèles, notamment chez les habitants de cette région qui sont à leur tour partie prenante de cette activité culturelle et les artistes (algériens et étrangers). Mais la sécurité sanitaire de chacun est une priorité. D'ailleurs, les organisateurs ont opté pour prôner le bien-être des personnes avant tout, comme il a été indiqué dans le communiqué : «Dans ces moments difficiles, confrontés à une pandémie inédite, où il est question de vie ou de mort, il est presque indécent de parler d’un festival. Aujourd'hui, pour nous tous, l’enjeu est de rester en vie». Par contre, et pour ce qui est du report à une date ultérieure, les organisateurs ne semble pas avoir fixé une autre date. Le changement de date pour la tenue de cette édition reste tributaire de la situation sanitaire que vit notre pays. «Une fois sortis de cette dure épreuve, nous l’espérons avec le moins de victimes possibles, nous aviserons en temps opportun sur la suite à donner à votre question. Bien entendu, de nos lieux de confinement respectifs» précisant que «tous comme nous sommes, malgré tout, continuons les préparatifs de la prochaine édition. C’est en signe d’espoir que nous le faisons». Par ailleurs, le staff du festival présente ses condoléances aux familles des victimes de cette pandémie, tout en remerciant les spécialistes de la santé pour les efforts fournis pour la lutte contre ce virus. «Au nom de Raconte-Arts, ses organisateurs, ses artistes associés et ses fans, nous nous inclinons à la mémoire des victimes du Covid-19 et rendons un vibrant hommage au personnel médical qui se bat en première ligne pour nous sortir de là», indique la même source. Pour rappel, Raconte-arts est un festival culturel de rue pluridisciplinaire qui a vu le jour en 2004 et qui réunit chaque été des centaines d'artistes de différents genres dans l'un des villages de Kabylie. La joie et le bonheur sont toujours au rendez-vous dans cette contrée de Kabylie profonde, où l'expression artistique sous toutes ses formes contribue au bien-être général des milliers de personnes qui assistent à ce rendez-vous annuel. Dans son programme un cocktail de tous les types d'arts pour que chacun y trouve son compte. Les arts plastiques, le théâtre, la peinture, la musique... rythment cette habituellement cette manifestation. Ce festival contribue à la promotion de la culture algérienne, surtout kabyle, mais aussi qui ne cesse de gagner en notoriété d'année en année.



Kafia Ait Allouache