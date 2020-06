Festival virtuel du film d’Annaba : 33 courts métrages en compétition en ligne

Trente-trois courts métrages en compétition seront projetés lors de ce mois au concours du festival virtuel du film à domicile (Domum festival) d’Annaba la participation de huit pays dont l’Algérie, a indiqué le responsable de la communication de la plateforme numérique du court-métrage international, Slimane Refes.

Les œuvres mis en ligne sur la plateforme numérique du festival ont été réalisées par des cinéastes amateurs d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, de Mauritanie, de Syrie, d'Egypte, d'Irak et du Congo, a précisé la même source.

Dix scénarios seront sélectionnés par une commission internationale présidée par l’artiste algérienne Zahra Al Adjami et seront soumis jeudi prochain au jury constitué de professionnels partenaires et qui sera présidé par le Marocain El Messaoudi Bouchaib.

Les trois premières œuvres primées seront connues le 1er juillet prochain à l’issue de la clôture de ce festival. Selon les organisateurs, cette rencontre offre des opportunités d’échange entre les amoureux du septième art et partage des secrets de leurs créations via les réseaux sociaux pendant cette conjoncture sanitaire exceptionnelle de la Covid-19. Lancé début juin, le festival est organisé à l’initiative du cinéaste Dalil Belkhoudir avec le concours de la direction de la culture.

B. G.