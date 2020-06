USA : Joel Schumacher, réalisateur de deux Batman, n’est plus

Joel Schumacher, le réalisateur de deux «Batman» et de «Génération perdue», est mort d'un cancer à l'âge de 80 ans, ont indiqué lundi les responsables de sa communication. Celui qui avait commencé sa carrière comme costumier avant de devenir un grand nom d'Hollywood, est «paisiblement» décédé à New York «après une lutte d'un an contre le cancer», ont-ils précisé dans un communiqué. Joel Schumacher est notamment connu pour «Batman Forever» (1995) et «Batman et Robin» (1997), des films qui avaient clivé.