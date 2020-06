Gouvernement : le président tebboune procède à un remaniement ministériel

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé, hier soir, le décret présidentiel no 163 portant remaniement ministériel.

En vertu de ce décret, sont nommés Mesdames et Messieurs :



- Abdelaziz Djerad : Premier ministre.

- Sabri Boukadoum : ministre des Affaires étrangères.

- Kamal Beldjoud : ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire.

- Belkacem Zeghmati : ministre de la Justice, garde des Sceaux.

- Aymen Benabderrahme : ministre des Finances.

- Abdelmadjid Attar : ministre de l'Énergie.

- Chems Eddine Chitour : ministre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables.

- Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants droit.

- Youcef Belmehdi : ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.

- Mohamed Ouadjaout : ministre de l'Éducation nationale.

- Abdelbaqi Benziane : ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

- Hoyam Benfriha : ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

- Malika Bendouda : ministre de la Culture et des Arts.

- Sid Ali Khaldi : ministre de la Jeunesse et des Sports.

- Mounir Khaled Berrah : ministre de la Numérisation et des Statistiques.

- Brahim Boumzar : Ministre de la Poste et des Télécommunications.

- Kaoutar Krikou : ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

- Ferhat Aït Ali Ibrahim : ministre de l'Industrie.

- Mohamed Arkab : ministre des Mines.

- Abdelhamid Hamdane : ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

- Kamel Nasri : ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.

- Kamel Rezig : ministre du Commerce.

- Ammar Belhimer : ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement.

- Farouk Chiali : ministre des Travaux publics.

- Lazhar Hani : ministre des Transports.

- Arezki Berraki : ministre des Ressources en eau.

- Mohamed Hamidou : ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial.

- Abderrahmane Benbouzid : ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

- Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef : ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

- Bessma Azouar : ministre des Relations avec le Parlement.

- Nassira Benharrats : ministre de l'Environnement.

- Sid Ahmed Ferroukhi : ministre de la Pêche et des Productions halieutiques.

- Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad : ministre de l'Industrie pharmaceutique.

- Mohamed Cherif Belmihoub : ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Prospective.

- Nassim Diafat : ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Micro-entreprises.

- Yacine El-Mahdi Oualid : ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Économie de la connaissance et des Start-up.

- Samir Chaabana : ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Communauté nationale à l'étranger.

- Aïssa Bekkai : ministre délégué auprès du ministre du Commerce, chargé du Commerce extérieur.

- Hamza Al Sid Cheikh : ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement, chargé de l'Environnement saharien.

- Salima Souakri : secrétaire d'État auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du Sport d'élite.

- Bechri Youcef Sehairi : secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture, chargé de l'Industrie cinématographique.

APS