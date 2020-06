Entreprises et institutions : Des solutions IT pour plus de performances

Une session de formation à distance a été organisé, hier à Alger, au profit des journalistes pour présenter les dernières solutions et produits de Huawei au service des entreprises et des institutions.

Le IT solution manager, Bestandji Amir Mustapha, a indiqué que Huawei assure la sécurité de l’ensemble des données pour les héberger en Algérie conformément à la législation nationale qui interdit que des entreprises nationales hébergent leur données à l’étranger.

Pour lui, cette solution peut convenir aux start up qui ne sont plus dans l’obligation de se doter d’un data center en procédant à la location de capacités de stockage auprès d’opérateurs algériens.

L'IT solution manager a révélé qu’un projet de montage de data center est en cours au profit d’une entreprise exerçant dans le secteur pétrolier afin de pouvoir héberger ses données et ses applications IT.

«Huawei propose une installation rapide sur site ainsi qu’une réduction de temps de livraison de 50% avec donc une livraison clef en main. De plus, le contrôleur intelligent de Huawei est adaptable à tous les scénarios car supportant l’ensemble des températures», a-t-il fait savoir ajoutant que le nouveau modèle de data center permet de réduire la consommation d’énergie et résiste aux tremblements de terre, aux incendies et aux vents de sable.

M. Bestandji a également annoncé le fait que ce type de data center est modulable au fur et à mesure que les besoins de l’entreprise augmente.

Sur un autre registre, l’expert a indiqué que la vidéoconférence permet de connecter plusieurs collaborateurs à travers le monde. «Avec cette technologie, l’espace de travail change, on passe du bureau fixe au bureau digital», déclare-t-il relevant que cela permet une certaine mobilité et la préservation de la santé publique.

Dans cet ordre d’idée, il a affirmé que Huawei a renforcé la qualité technologique de la visioconférence grâce à l’intelligence artificielle et la reconnaissance faciale qui permet d’introduire dans une conférence un individu avec une sécurité maximale.

De plus, la 5G permet d’augmenter la qualité de la vidéo et le cloud public permet, aux petites et moyennes entreprises, d’obtenir ce produit sans acheter de plateforme.

«Démocratiser la pratique de la vidéoconférence est un de nos buts», révèle-t-il avant de conclure que cela permettra un gain de performance et de rapidité non négligeable.

Le chargé de communication de Huawei Algérie, Noreddine Izouaouen, a indiqué que ce produit a permis de soutenir le personnel soignant lors de la crise sanitaire de coronavirus permettant de généraliser la téléconsultation mais aussi l’organisation de conférences entre experts pour échanger régulièrement les dernières données ayant trait à la pandémie.

Sami Kaidi