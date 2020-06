Hack Algeria post-Covid-19 : Cap sur les projets numériques innovants

M. Djaouad Salim Allal, chef de projet Hack Algeria post-Covid-19, annonce que les résultats du concours seront connus, le 4 juillet prochain.

Le numérique qui façonne déjà les relations humaines depuis longtemps, fait un bond en avant à l’ère de la pandémie actuelle et a brutalement plongé les entreprises dans une nouvelle réalité : la quasi-exclusivité des communications en ligne et la nécessité d'une stratégie mettant la priorité sur les médias sociaux. Ce qui n’a pas échappé aux responsables du Forum des chefs d’entreprises qui lance la première édition du Hack Algéria-Post Covid-19, un concours digital pour les meilleurs projets numériques innovants, susceptibles de contribuer dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus.

L'idée a germé «après avoir mené des actions sur le terrain grâce à la mobilisation de notre organisation et de tous ses membres à travers des opérations de désinfection, de financement de donations aux différentes acteurs sur la ligne de front contre la COVID-19. Aujourd’hui, avec nos partenaires, nous nous proposons de centraliser et de relayer vers les autorités compétentes les initiatives technologiques les plus prometteuses pour aborder le défi post-Covid-19 en lançant un appel à projet technologique en partenariat avec Xmedia & Event», dit Djaouad Salim Allal, chef de projet hack Algeria, post-Covid19 et vice-président du FCE et président de la Commission pour le développement et la promotion du numérique. Notre interlocuteur précise que «cette édition est 100% en ligne ce qui veut dire que nous sommes complètement en phase avec les mesures sanitaires exigées à savoir le respect de la distanciation sociale et des mesures préventives et de restrictions sanitaires et que nous nous appuyons sur des plateformes numériques comme lieu et infrastructure fondamentaux pour l’organisation de cet événement».

Sur 250 projets inscrits, 49% sont portés par des étudiants et 30% par des femmes



M. Djaouad S. Allal affirme que «les dernières statistiques révèlent que 250 projets sont inscrits depuis le lancement de la plateforme. 70 % des équipes sont composées de deux personnes et les autres entre 3 et 5 personnes et ce, à travers 47 wilayas. Par secteur, on enregistre 30% des projets pour la santé, 9 % pour le fin-tech et environ 20% pour les autres secteurs. Nous avons enregistré plus de 49% des projets portés par des étudiants et environ 30% par des femmes». Le chef de projet précise que «le concours débutera le 1er juillet et se terminera le 3 juillet à minuit. Les évaluations se feront en ligne jusqu’au 4 juillet à 16h».

Notre interlocuteur rappelle que les thématiques choisies pour ce hackthon s’articulent autour du digital au service de la santé et la gestion post-covid19, du digital support essentiel à la bonne gouvernance et la data gouvernance, du digital et la société post Covid-19, du digital pour une économie en crise et enfin la fin tech.

«Nous avons l'ambition d'atteindre 1.000 candidatures avec 100 projets réalisables», dit Allal qui se félicite de l’engouement enregistré.

«Ce projet a eu un large écho au sein des jeunes et des moins jeunes», explique-t-il, ajoutant que les critères du choix du projet reposent sur la pertinence et l’adaptation de l’idée avec le contexte actuel afin de pouvoir résoudre les problèmes post-Covid19», mentionne-t-il.



Qui peut participer au Hack-Algeria ?



«Hack Algeria est ouvert à tous. Les experts, les scientifiques, les passionnés de technologie, les chefs d’entreprise, les chefs de projets, les spécialistes du marketing, les concepteurs et les innovateurs sont tous les bienvenus. L’attribut clé ici est la motivation à agir», note le chef de projet. Il estime que «cette plateforme permettra de lancer des chalenges numériques, fédérer des compétences autour de projets concrets ainsi que d’accompagner et former des talents à l’esprit entrepreneurial afin d’aboutir à la création de start up qui répondent à un besoin précis».

M. Djaouad S. Allal estime que «l’Algérie a besoin plus que jamais de ses talents et de ses compétences pouvant proposer des idées courageuses et innovantes qui l’aideront à sortir renforcée de la crise sanitaire actuelle et de son impact sur les citoyens, les entreprises et l’économie du pays», précise-t-il.

Selon lui, cette initiative participera au soutien de la culture de l’intelligence collective et du travail collaboratif, et cela, précise-t-il, dans le secteur de la santé, de la société, de l’économie et des finances. Il souligne que cette démarche n’est qu’une action parmi d’autres et elle mettra en évidence les idées des jeunes en les accompagnants.

Hack Algérie connaitra d’autres éditions à l'avenir. Notre interlocuteur explique que sur la base des documents envoyés, l’équipe Hack Algeria sélectionne des projets à forte valeur ajoutée qui seront intégrés dans le programme. Les organisateurs adresseront un mail aux participants avant le 26 juin pour rejoindre la plateforme collaborative Slack du 27 au 30 juin. Les participants recevront leurs programmes de coaching avec date et heure de leurs checkpoint. Le travail avec les mentors et coaches aura lieu du 1er au 3 juillet et toutes les équipes seront encadrées sur la plateforme en ligne Guaana.

Les jurys choisiront les 5 meilleurs projets prometteurs et réalisables des 3 catégories suivant les critères communiqués aux participants. Le 4 juillet, ce sera l'annonce des 15 équipes gagnantes et peut être des 5 coups de cœur en live sur la page Hack Algeria à partir de 16h.

Farida Larbi