Port Centre d’El-Hamdania : Le projet soumis au Gouvernement pour réexamen

Le projet du Port Centre d'El-Hamdania de Cherchell (Tipasa) sera soumis au gouvernement pour réexamen, a déclaré, hier à Tipasa, le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Le ministre, qui répondait à une question de l’APS, a indiqué que le projet du Port Centre, dont l’assiette d’implantation a été précédemment sélectionnée au niveau de la région d’El-Hamdania, à l’est de Cherchell, «sera soumis ultérieurement au gouvernement pour examen, en vue de la prise d’une décision à son propos», a-t-il signalé. «Le projet sera réexaminé sous tous ses aspects socio-économique, et stratégique, jusqu’à son impact au volet agricole», a ajouté le ministre, qui était accompagné par le wali, Hadj Omar Moussa. Soulignant les «besoins en infrastructures requis par ce mégaprojet, dont une ligne ferroviaire et une autoroute», a-t-il observé.

S’agissant du projet du contournement de la ville de Cherchell, une voie express de plus de 18 km, avec sept ouvrages d’art, M. Chiali a instruit de l’impératif d’un suivi hebdomadaire de ce chantier accusant un retard dans sa réalisation. Il a, à ce titre, exprimé sa «préoccupation» à l’égard du non-respect des engagements pris par les entreprises en charge, notamment concernant les délais de livraison fixés pour novembre prochain.

Le taux d’avancement du projet est estimé à 98%, mais il enregistre cependant un retard dans un tronçon de 1.300 m, englobant un viaduc permettant de contourner la ville de Sidi Giles, est-il signalé.

À une autre question relative au parachèvement du projet de la voie express du littoral (touristique) s’étendant jusqu’à Damous (aux frontières avec Chlef), le ministre a assuré que ses services «travaillent en coordination avec les autorités locales, suivant les priorités». Il a soutenu, en outre, l’impératif de s’orienter, a-t-il dit, vers «les zones d’ombre et le désenclavement des populations des zones reculées.

C’est peu coûteux, mais d’un impact des plus positifs sur les citoyens», a estimé le ministre des Travaux publics et des Transports.