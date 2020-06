Investisseurs établis à l’étranger : Engagement pour la nouvelle Algérie

Le ministère des Affaires étrangères a abrité, hier, une rencontre avec un groupe d’investisseurs issu de la communauté établie à l’étranger souhaitant contribuer au succès de la dynamique de la relance économique. Première en son genre, cette concertation a été présidée par le secrétaire d’État, chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger, Rachid Beladehane. Il a mis l’accent sur l’intérêt grandissant qu’accordent les hautes autorités à l’adhésion de ces ressortissants à la dynamique de renouveau économique.

«Cette rencontre s’inscrit au diapason de la nouvelle approche que préconise le président de la République en matière d’intégration de notre communauté basée à l’étranger dans les activités d’investissement», a dit Beladehane.

Il précise que l’objectif de cette réunion, à laquelle ont pris part également des exportateurs, vise à solutionner les entraves bureaucratiques et celles relatives aux lenteurs du système bancaire, ainsi que les problèmes liés à l’accès au foncier.

«Face à tous ces problèmes, nous avons réaffirmé le principe de le refondation de l’État sur des bases solides, pour permettre à notre communauté établie à l’étranger de participer à l’effort de développement national, d’une manière beaucoup plus soutenue par les institutions de l’État», a fait savoir le même responsable.

Il évoque, dans une déclaration à la presse, les principaux points débattus et adoptés à l’issue des travaux.

Il s’agit de «la nécessité d’une stabilité juridique en matière d’investissement, de manière à permettre à l’investisseur de se sentir sécurisé, de la création de filiales de banques nationales à l’étranger et d’un portail électronique qui sera instauré bientôt par le ministère des Affaires étrangères, dans le but d’attirer la communauté algérienne à l’étranger disposant d’expertise diversifiée». Selon le même responsable, le ministère des Affaires étrangères œuvre ainsi à «la création des synergies nécessaires aux fin de matérialisation de la politique nationale pour la nouvelle Algérie».

Beladehane a rassuré les investisseurs établis à l’étranger que toutes leurs préoccupations seront transmises aux hautes autorités à même d’apporter les solutions adéquates. Des préoccupations ayant trait, entre autres, à la dynamisation du rôle des attachés commerciaux au sein des ambassades, l’amélioration du système d’exportation et un meilleur appui de la part des institutions de l’État aux exportateurs, y compris en matière de rapatriement de devises.

À cela, s’ajoutent des contraintes d’ordre bureautique et des difficultés d’accès au foncier ayant retardé la réalisation de projets lancés durant les années précédentes, y compris ceux des investisseurs basés à l’étranger.

C’est le cas d’un projet de construction d’une clinique pour enfants à Annaba, initié par une femme basée au Japon depuis 2011. Beladehane a promis de saisir le Premier ministre pour une levée rapide des contraintes rencontrées. C’est aussi le cas pour un projet de parc d’attraction qui bute contre des difficultés liées l’octroi du foncier.

Des exportateurs potentiels étaient présents à la rencontre. Hind Sassi est propriétaire de l’entreprise de chocolaterie Désert Chocolat basée à Oued Alleug, dans la wilaya de Blida. «Nous produisons différents modèles de chocolat, y compris pour les diabétiques, et nous comptons exporter le produit», indique-t-elle. Toutefois, la société qui emploie une dizaine de personnes a cessé l’activité, à cause de l’épidémie de coronavirus, et la relance de l’activité est prévu ultérieurement.

