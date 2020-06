Attaque sur l'Arabie saoudite : L’Algérie s'indigne et appelle au dialogue

L'Algérie a exprimé sa forte indignation suite à l'attaque qui a ciblé la capitale du Royaume frère de l'Arabie saoudite, Ryadh, appelant à la retenue et faire prévaloir le dialogue pour surmonter tous les conflits, quelle que soit leur nature, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«L'Algérie exprime sa forte indignation suite à l'attaque qui a ciblé la capitale du Royaume frère d'Arabie saoudite Ryadh, réitérant son rejet total de toute agression contre tout pays arabe», précise le communiqué.

«L'Algérie renouvelle sa pleine solidarité avec le Royaume frère d'Arabie saoudite, appelant à la retenue et à la sagesse et à faire prévaloir le dialogue en tant qu'unique voie pour surmonter les conflits, quelle que soit leur nature», conclut le communiqué.