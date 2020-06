Décès du Moudjahid Hocine Senoussi

Le colonel à la retraite de l'Aviation algérienne et membre du Ministère des liaisons générales (MALG), Hocine Senoussi, est décédé hier à l'hôpital Ain Naadja d'Alger des suites d'une longue maladie, a appris l'APS auprès de ses proches.

Né le 8 février 1935 à Ouled Mimoun (Tlemcen), le défunt a grandi dans une famille conservatrice, attachée aux valeurs islamiques et imprégnée du sens de patriotisme. Après des études primaires dans sa ville natale, il entre au lycée à Tlemcen qu'il a quitté après la grève des étudiants, en 1956, pour rejoindre les rangs du Front de libération nationale au camp de Khemisat (Maroc).

En 1957, le colonel Boussouf de passage dans ce camp, s'apercevant du niveau élevé de certains djounoud en choisit une dizaine qu'il envoya au Caire, en Egypte, pour une formation plus approfondie. Le regretté Hocine Senoussi s'est orienté vers l'aviation et suivi un premier stage de pilote de chasse dans l'Ecole de l'air de Bilbéis (Egypte). Diplômé de cette école, en 1959, il continue sa formation à l'académie militaire de Baghdad sur des bombardiers Iliouchine Il-28.

En 1961, il a été sélectionné pour une formation complémentaire sur hélicoptères sous la houlette du lieutenant Said Ait Messaoudène à Bichek - Kirghizstan en Union Soviétique dans le grand Centre de formation. L'achèvement de cette formation coïncidait avec le cessez-le-feu en 1962. Après l'indépendance, il dirige la première école de pilotes d'hélicoptères de Chéraga, puis l’école militaire de l'air de Laghouat. Il est désigné attaché militaire à Tripoli, Baghdad, puis à Rome avant de prendre sa retraite en 1986 avec le grade de colonel.

Il occupe, après cela, de hautes fonctions dans le domaine culturel, dont le poste de directeur général de l'Office de Riadh El Feth (Oref). Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté, en cette douloureuse occasion, ses sincères condoléances et son profond regret à la famille du défunt, priant Dieu de lui accorder Sa miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis. Le défunt Hocine Senoussi sera inhumé aujourd’hui au cimetière d'El Alia, à Alger, après la prière du Dohr.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a, pour sa part, adressé, hier, un message de condoléances à la famille du moudjahid Hocine Senoussi, décédé des suites d'une longue maladie, dans lequel il a salué son riche parcours avant et après l'indépendance.

«J'ai appris avec une profonde affliction le décès du colonel à la retraite Hocine Senoussi, mardi à l'hôpital Ain Naadja d'Alger», a écrit le ministre dans son message de condoléances.