Les artisans s’engagent : Vers la production d’un million de masques par jour

Les capacités des artisans à produire des moyens de protection contre le coronavirus devront augmenter prochainement à travers le pays, de 500.000 à 1 million de masques de protection par jour, a annoncé, lundi à Mostaganem, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hacene Mermouri. Animant un point de presse, en marge de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, en compagnie de la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Nassira Benharats, M. Mermouri a souligné que la contribution des artisans au niveau national a atteint 500.000 masques par jour, déclarant : «Notre objectif est d’atteindre une production d'un million de masques par jour dans les brefs délais.» Le ministre a mis en exergue la contribution des différents acteurs du secteur du tourisme, de l'artisanat et du travail familial, lors de la pandémie de la Covid-19, exprimant les remerciements du gouvernement et du Premier ministre aux gérants des établissements hôteliers pour les efforts déployés dans l'hébergement des voyageurs algériens rapatriés de l'étranger, aux équipes médicales durant la période de mise en quarantaine et aux artisans pour la fabrication et la production de divers moyens de protection contre le virus.

M. Mermouri a appelé les artisans à se rapprocher des services de la Caisse d'assurance sociale des travailleurs non salariés (CASNOS), pour s'y inscrire et pouvoir bénéficier de la couverture sociale, faisant part, dans ce sens, de contacts avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, afin de fournir des facilités et des exonérations à cette catégorie (pénalités de retard), pour avoir cotisé précédemment.

Le ministre a inspecté les chantiers du projet de réalisation d'un centre sportif «fitness et santé», rattaché à l'hôtel Mansour Palace, et du projet de résidence de tourisme, qui s'inscrit dans la diversification de l'offre touristique et de services proposée aux estivants dans la Zone d'expansion touristique (ZET) de Sablettes (Mazaghran), à l'ouest de Mostaganem.

Vingt projets touristiques sont en cours de réalisation actuellement dans la wilaya de Mostaganem, dont 17 hôtels et une résidence touristique, qui contribueront, dans les trois prochaines années, à augmenter la capacité d’accueil de 4.000 lits actuellement à 7.500 lits, en 2023, et à générer plus de 2.500 emplois directs, selon les explications fournies par la directrice de wilaya du secteur, Hayat Maameri.

M. Mermouri a signalé que les établissements touristiques et hôteliers respectent totalement les conditions stipulées par les législations portant sur l’environnement. Ces établissements ne peuvent pas entrer en phase d’exploitation sans obtenir un certificat de conformité qui démontre le taux de respect de ces règles qui protègent le touriste et l’estivant, a-t-il rappelé.